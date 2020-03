Jiri Pavlenka kann nach seiner Verletzung wieder trainieren. (nordphoto)

Am Wochenende hatten die Werder-Profis frei und bekamen individuelle Laufpläne mit. Für Montagvormittag war dann wieder eine Einheit im Kraftraum in den Katakomben des Weserstadions angesetzt, wo die Spieler in Kleingruppen arbeiten sollten. Einer stand trotzdem auf dem Trainingsplatz: Jiri Pavlenka. Der Torwart hatte sich im Pokalspiel in Frankfurt einen Faserriss zugezogen und das Ligaspiel in Berlin deswegen verpasst. Nun absolvierte er erstmals wieder ein Torwarttraining zusammen mit Torwarttrainer Christian Vander. Werders Stammkeeper befindet sich also auf dem Weg der Besserung.