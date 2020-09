Jiri Pavlenka räumte ein, dass er beim dritten Gegentreffer gegen Hertha BSC nicht gut aussah. (nordphoto)

Natürlich musste sich auch Jiri Pavlenka die 1:4-Niederlage gegen Hertha BSC noch einmal anschauen, bei der teaminternen Analyse wurden die Fehler ausgiebig seziert. Werders Keeper hatte sich nicht allzu viel zuschulden kommen lassen, beim dritten Gegentreffer sah allerdings auch er nicht gut aus. „Für mich ist klar, dass ich den Ball bei meiner Qualität halten muss“, räumte Pavlenka ein, als er am Donnerstag während einer Medienrunde darauf angesprochen wurde. Und somit hat er sich eine Vorgabe für das Spiel gegen Schalke 04 (Sonnabend, 18.30 Uhr) auferlegt, die auch für die gesamte Mannschaft gilt: „Wir müssen jetzt alles dafür tun, dass wir ein ganz anderes Spiel zeigen. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich davon überzeugt, dass wir gewinnen werden.“

Pavlenka geht in Bremen mittlerweile in sein viertes Jahr. Immer wieder galt er als möglicher Wechselkandidat, nach einer durchwachsenen Saison und coronabedingten Auswirkungen auf den Transfermarkt ist dieses Thema deutlich abgekühlt. Für den Tschechen ist das kein Problem. „Ich fühle mich hier wie zu Hause“, sagte er. „Es ist eine super Stadt, alle Menschen sind freundlich. Ich kann den nächsten Schritt noch irgendwann machen, ob in Bremen oder in einem anderen Verein.“

Den kompletten Kader ausgetauscht

Für seine Karriere in der Nationalmannschaft wäre es freilich besser, wenn er häufiger auf internationalem Terrain unterwegs wäre. Auch deshalb hat dort aktuell Tomas Vaclik vom Europa-League-Sieger FC Sevilla die Nase vorn. Mittlerweile ist allerdings völlig unklar, wie es überhaupt mit der Auswahl seines Landes weitergeht. Die jüngste Länderspielreise endete wegen zweier Coronafälle im Betreuerstab vorzeitig. Das erste Spiel gegen die Slowakei fand noch statt, danach wurde nach einer Hängepartie der komplette Kader ausgetauscht. „Die Situation war wirklich bescheiden. Wir haben quasi alle fünf Minuten andere Informationen bekommen“, erinnerte sich Pavlenka. „Das war alles nicht einfach, zumal ich im zweiten Spiel gespielt hätte. Darüber hinaus war ich im Stress, weil ich natürlich nicht in Tschechien in Quarantäne sein wollte. Zum Glück konnte ich letztlich nach Deutschland fahren, brauchte dort nur vier Tage zu Hause bleiben und zwei Negativtests abwarten.“

Und jetzt? Tschechien soll eigentlich zwischen dem 7. und 14. Oktober gleich drei Partien auf Zypern, in Israel und Schottland absolvieren. Die aktuellen Fallzahlen in den jeweiligen Ländern könnten aber zu Problemen führen. „Ich weiß nicht, wann, ob und mit welcher Mannschaft wir überhaupt spielen können“, sagte Pavlenka und übte generell Kritik am Ablauf: „Ich weiß nicht, ob das gerade der richtige Moment ist, um Freundschaftsspiele und Partien in der Nations League stattfinden zu lassen. Ich weiß, dass die Uefa nicht einfach sagen kann, dass es eine einheitliche Regel für alle Länder gibt, aber wenn es möglich wäre, würde das für den Sport von Vorteil sein. Jetzt hat gerade jedes Land eigene Regeln – und das ist für die Spiele der Nationalmannschaften ein Problem.“ Womöglich bleibt ihm so mehr Zeit, um sich auf Werder zu konzentrieren. Schaden kann das sicher nicht.