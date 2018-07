"Weltklasse", "Internationale Klasse", "Im weiteren Kreis" und "Im Blickfeld" – so lauten die Kategorien, in denen der "Kicker" halbjährlich die besten Spieler der Bundesliga einordnet. Nach Abschluss der vergangenen Saison, inklusive der Weltmeisterschaft, wurden nun die Ranglisten der Torhüter und Verteidiger veröffentlicht.

Wenig überraschend zählt Jiri Pavlenka zu den besten Torhütern der vergangenen Saison. Der Werder-Keeper wird auf Rang drei in der Kategorie "Internationale Klasse" eingestuft. Besser waren laut dieser Rangliste nur Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach und Koen Casteels vom VfL Wolfsburg. Das Prädikat "Weltklasse" wurde bei den Torhütern niemandem verliehen.

Auch unter den Abwehrspielern findet sich ein Bremer wieder. Niklas Moisander ist an Position zehn gelistet und gehört zur Kategorie "Im weiteren Kreis". Bester Verteidiger in der Bundesliga war in der vergangenen Saison Mats Hummels, vor Naldo und Jerome Boateng. Als "Weltklasse" wurde auch hier kein Spieler eingeordnet.

Die kompletten Ranglisten finden sich in der Montagsausgabe des "Kicker". Am Donnerstag folgt der zweite Teil mit dem Mittelfeld und dem Sturm.