Der Test gegen den FC Villarreal ging zwar mit 2:3 verloren, aber trotz der Gegentore hatte er wieder eine überragende Leistung gezeigt: Jiri Pavlenka überzeugte einmal mehr mit starken Reflexen und großer Ruhe in Eins-gegen-Eins-Situationen. Jetzt ist klar, dass Werder auch langfristig auf die Qualitäten des Tschechen setzen kann: Wie der Verein am Sonnabend bekannt gab, verlängert Pavlenka seinen ursprünglich bis 2020 laufenden Vertrag. " Der 26-Jährige war 2017 für 3 Millionen Euro von Slavia Prag an die Weser gewechselt und hatte in seiner ersten Bundesligasaison konstant starke Leistungen gezeigt.