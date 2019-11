Maximilian Eggestein (r.) blieb glücklos in Gladbach. (nordphoto)

Pavlenka (Note 5)

Beim 2:2 gegen Freiburg patzte er doppelt. Wie tief die Verunsicherung des Torwarts noch ist, zeigte sich beim 2:0. Zu zögerlich und folglich zu spät störte Pavlenka Thuram. Herrmann nutzte den Patzer zum Tor.

Gebre Selassie (Note 4)

Er gehört zu Werders kopfballstärksten Spielern, vor dem 1:0 aber überspringt ihn Bensebaini und trifft ins Tor. Wieder ein Gegentor nach einer Standardsituation.

Langkamp (Note 4)

Da Ömer Toprak sich beim Aufwärmen verletzte, rückte er kurzfristig in die Startelf. Langkamp brauchte in seinem ersten Liga-Einsatz von Beginn ein bisschen, um ins Spiel zu kommen. Ihm ist die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken.

Veljkovic (Note 4)

In den Zweikämpfen gewohnt rustikal und kompromisslos. Im Spielaufbau bleiben die Probleme dieselben.

Friedl (bis 81.) (Note 4)

Die besseren Szenen hatte er in der Offensive. Defensiv zögert er oft zu lange, bis er eine Entscheidung trifft. So auch vor dem 0:3, als er Herrmann schießen ließ, statt ihn zu attackieren.

Sargent (ab 81.) (nicht zu benoten)

Bittencourt (Note 3)

Erste starke Offensive-Szene nach 13 Minuten, als er scharf vor Gladbachs Tor flankte, Elvedi klärte in höchster Not zur Ecke. Erzielte den Treffer zum 1:3.

M. Eggestein (Note 3)

Verpasste in der 42. Minute aus sechs Metern per Kopf völlig freistehend den Anschlusstreffer. Die Szene ist stellvertretend für seine Leistung: glücklos.

Sahin (bis 73.) (Note 3)

Dirigierte Werders Spiel aus der Defensive. Nach einem Foul Sahins musste Gladbachs Benes verletzt vom Platz.

Goller (ab 73.) (nicht zu benoten)

Klaassen (Note 3)

Enorm fleißig, mit großem Aktionsradius. Aber Klaassen scheiterte in der 53. Minute per Elfmeter an Sommer.

Osako (Note 3)

Viel in Bewegung, immer anspielbar. Er behauptete geschickt die Bälle. Nach Foul von Bensebaini an Osako pfiff Schiedsrichter Tobias Stieler Elfmeter.

Rashica (Note 2)

Nach zwei Minuten die erste Torchance, doch Sommer vereitelt seinen Schuss aus 16 Metern. Einen Freistoß aus 18 Metern setzte er kurz darauf knapp neben das Tor. In der 27. Minute bereitete Rashica einen Treffer Osakos vor, der aufgrund eines vorhergehenden Fouls nach Videobeweis zurückgenommen wurde. War an fast allen gefährlichen Szenen beteiligt.