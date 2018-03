Jiri Pavlenka foult Luis Suarez und verursacht einen Elfmeter. (imago)

Bei Werder ist Jiri Pavlenka innerhalb kürzester Zeit die unumstrittene Nummer eins und ein Liebling der Fans geworden. Jetzt will der 25-Jährige auch in der tschechischen Nationalmannschaft den Stammplatz zwischen den Pfosten. Werders Sportchef Frank Baumann glaubt, dass Pavlenkas Chancen dafür gut stehen. Am Freitag sammelte der Keeper allerdings keine Pluspunkte. Pavlenka stand im Tor, als Tschechien das erste Spiel beim China-Cup mit 0:2 gegen Uruguay verlor.

Am ersten Gegentreffer war Werders Torwart im chinesischen Nanning zudem entscheidend beteiligt. In der zehnten Minute kam Pavlenka einen Schritt zu spät und foulte Uruguays Starstürmer Luis Suarez. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Angreifer des FC Barcelona zum 1:0. Das 2:0 für Uruguay erzielte dann Edison Cavani von Paris Saint-Germain per Direktabnahme (37.). Pavlenka war chancenlos. Auch Werders Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie kam bei Tschechien über 90 Minuten zum Einsatz.

Nach der Niederlage treten die Tschechen beim China-Cup nun am Montag im Spiel um Platz drei gegen die Gastgeber an. Die chinesische Auswahl hatte ihre Auftaktpartie gegen Wales mit 0:6 verloren. Werder-Stürmer Yuning Zhang war zwar nominiert worden, stand aber nicht im chinesischen Kader für diese Begegnung.