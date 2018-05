Werders Dauerbrenner

Pavlenka vor "perfekter Saison"

mw

Vier Feldspieler und sieben Torhüter könnten am Sonnabend die "perfekte Saison" hinlegen, also in 34 von 34 Bundesligapartien gespielt haben. Zu diesem Kreis gehört auch Werder-Keeper Jiri Pavlenka.