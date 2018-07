Langsam, aber sicher rückt der Pflichtspielauftakt näher. Für Werder-Chefcoach Florian Kohfeldt heißt das, dass es an der Zeit ist, sein Personal noch einmal neu zu sortieren, um fokussiert in die heiße Phase der Saisonvorbereitung gehen zu können und sich den letzten Schliff zu holen. „Jetzt geht’s an die Verfeinerung“, drückte Angreifer Martin Harnik es während einer Medienrunde aus.

Für Jan-Niklas Beste und Fridolin Wagner bedeutet das zunächst die Rückversetzung in die zweite Mannschaft. „Für die U23 geht es ja gleich zum Auftakt gegen einen starken Gegner, Wolfsburg II“, erklärte Kohfeldt die Maßnahme.

Immerhin: Die Personalsituation im Mittelfeld und auf der Linksverteidigerposition könnte sich bald schon entspannen. Wunschspieler Davy Klaassen dürfte schon bald tatsächlich zur Mannschaft stoßen, auch Ludwig Augustinsson soll zum Trainingslager am Chiemsee (4. bis 10. August) wieder einsteigen. Jetzt schon wieder mit dabei ist der andere übrige Bremer WM-Fahrer, Yuya Osako: Für den Sonnabend ist angedacht, dass der Japaner erstmals am Training mit der Mannschaft teilnehmen soll.

Pavlenka verpasst Testkick

Beim Testspiel am Freitagabend in Bielefeld (19 Uhr) wird Osako noch fehlen. Dasselbe gilt auch für Jiri Pavlenka: Nach einer Rückenverletzung trainierte der Keeper am Donnerstag bereits wieder individuell, auch am Freitag steht für den Tschechen eine Solo-Einheit an. Die Rückkehr ins Teamtraining ist für den Sonnabend geplant. Ob es für die weiteren Tests am Sonntag in Groningen (14.30 Uhr) und am Montag in Lohne gegen Venlo (18.30 Uhr) reicht, ist noch offen.

Die enge Taktung der Spiele dürfte die Werder-Profis einmal mehr ordentlich fordern. Richtig so, meint Harnik: „Ich find’s gut. Es ist wichtig, dass man viele Testspielgegner hat.“ In der Vorbereitung werde natürlich eine Menge einstudiert, aber Wettkampfbedingungen ließen sich im Training eben doch nicht simulieren. „Man sieht im Spiel einfach besser: Das funktioniert und das funktioniert nicht.“