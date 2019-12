Und wieder zappelt das Netz: Bei sechs Toren war auch der sehr starke Jiri Pavlenka machtlos. Hier landete er gleich mit im Tor. (imago images)

Das Publikum in der Münchner Arena ist außergewöhnliche Torwartleistungen gewohnt. Auch aus kürzester Distanz einen gefährlichen Kopfball über die Latte lenken? Noch im Liegen irgendwie einen Lupfer mit den Handschuhen abwehren? Alles schon erlebt. Schließlich führt der beste Torhüter der Welt hier seit Jahren seine Künste vor, Manuel Neuer. Dass es diesmal der Gästetorwart war, der mit solchen Aktionen ein anerkennendes Raunen im roten Fußball-Tollhaus auslöste, ist für Jiri Pavlenka eine tolle Geschichte.

Wenn der Torwart nach einer 1:6-Niederlage auch noch der mit Abstand beste Spieler war, dann ist ohnehin schon viel gesagt über den Bremer Auftritt. „Das Ergebnis tut mir sehr leid für ihn“, sagte Trainer Florian Kohfeldt nach der deftigen Niederlage, „er hat heute trotz der sechs Gegentore wirklich eine sehr gute Leistung gebracht, insbesondere in der ersten Halbzeit.“ Da nämlich hielt der tschechische Keeper die Bremer ganz alleine im Spiel, er schien sich geradezu in einem Rausch zu befinden. Von allen Seiten stürmten die Bayern auf ihn zu, sechs starke Paraden in den ersten 40 Minuten ließen Lewandowski, Coutinho & Co. fast schon verzweifeln, zumal oben auf der Anzeigetafel das 1:0 für Werder stand.

„Bei keinem Tor in der Verlosung“

Es erinnerte ein wenig an die beiden jüngsten Spiele der Bayern in der Bundesliga, die sie trotz unzähliger Chancen jeweils mit 1:2 verloren: gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. In beiden Spielen zeigten die Torhüter sehr gute Leistungen. Der feine, aber sehr entscheidende Unterschied: Leverkusen und Gladbach gelang ein zweites Tor, Werder aber nicht – obwohl bei vier klaren Konterchancen in der ersten Halbzeit auch für Kohfeldts Team mehr möglich gewesen wäre. Bis kurz vor der Pause ging der Plan des Trainers gegen diesen übermächtigen Gegner auf, und zu diesem Plan gehörte auch, dass man hinten einen Torhüter hat, der eindrucksvoll nachweisen konnte, warum er einst den Spitznamen „Krake“ bekam.

Pavlenka verließ sogar mutig seinen Strafraum und klärte 20 Meter vor seinem Tor, was man ebenfalls von Manuel Neuer kennt, bei Werder aber eher selten sieht. Doch dann verließ auch Pavlenka dieses Spielglück, aus dem Rausch wurde in kürzester Zeit ein Kater – auch wenn Werders Torhüter bei Bayerns Toren kein gravierender Fehler unterlief. Er war plötzlich machtlos. „Bei keinem Gegentor ist er auch nur ansatzweise in der Verlosung“, sagte auch Kohfeldt, „er hat einfach eine Top-Leistung gebracht. Wir können uns freuen, dass er wieder in dieser Form ist, die wir von ihm erwartet haben.“

„Wir können uns auf ihn verlassen“

Auch wenn er phasenweise öfter ins Netz greifen musste als ein durchschnittlicher Krabbenfischer, sollte und muss Pavlenka diese gute Form in die letzte Woche vor Weihnachten retten. In den vorentscheidenden Spielen gegen die Abstiegskonkurrenten Mainz (am Dienstag) und Köln (am Samstag) wäre es ohne Zweifel wichtig, wenn Werder erstmals (!) in dieser Saison mal ohne Gegentreffer bleiben würde. Kohfeldt glaubt, dass wenigstens sein Torhüter nun keine Baustelle mehr ist: „Wir können uns auf ihn verlassen. Ganz sicher.“