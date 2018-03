Für Werders Fans ist Pavlenka die Nummer eins, mit seinen starken Paraden ist der Torhüter ein wichtiger Rückhalt in dieser Saison. Um das Wahlgremium in Tschechien, dem Trainer, erfahrene Nationalspieler, Verbandsfunktionäre und Fachjournalisten angehören, zu überzeugen, hat es in diesem Jahr dennoch nicht gereicht. Pavlenka erreichte bei der Wahl zu Tschechiens Fußballer des Jahres Platz sieben. Gewinner wurde der Herthaner Vladimir Darida, der die tschechische Torhüter-Legende Petr Chech vom Thron stieß.

Auch Theodor Gebre Selassie wurde in der Bestenliste berücksichtigt. Werders Rechtsverteidiger erreichte Platz zehn.