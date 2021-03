Florian Kohfeldt und Bremens Torwart Jirí Pavlenka nach dem Spiel. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Jiri Pavlenka: Patzer oder Foul? Pavlenka wurde zur tragischen Figur, weil er beim 1:1 gegen Dennis nicht zugriff – oder nicht zugreifen konnte. Gefährlich war es für Pavlenka zuvor nur bei einem Kopfball von Skhiri geworden. Alles wäre gut gewesen, wenn nicht die 83. Minute gekommen wäre… Note 4

Theodor Gebre Selassie: War das ein elfmeterwürdiges Foul an ihm nach zehn Minuten? Wie auch immer: Festzuhalten war, dass Gebre Selassie in Halbzeit eins nur sehr selten am und im Kölner Strafraum auftauchte, weil er mit seinen Defensivaufgaben mehr als ausgelastet war. Note 3,5

Milos Veljkovic: Wegverteidigen – das ist eines der Modewörter im Fußball. Und genau das war es, was Veljkovic mit den Kölner Angriffen machte. Solide, zuverlässig. Note 3,5

Ömer Toprak: Verlor als Abwehrchef nie die Übersicht und ließ trotz des Kölner Dauerdrangs kaum Abschlüsse zu. Zweikampfquote: 75 Prozent. Beim Ausgleich zwar in Ballnähe, aber machen konnte er in dem Moment nichts mehr. Note 3

Marco Friedl: Auch er machte im Grunde einen guten Job, verlor wie Toprak nur jedes vierte Mann-gegen-Mann-Duell, agierte aufmerksam in der Innenverteidigung. Note 3

Ludwig Augustinsson (bis 90.+1): Meldete sich nach zwei Spielen Verletzungspause zurück – und vielleicht hätte er mit etwas mehr Spielpraxis eine der beiden guten Chancen, die sich ihm boten, genutzt. Note 3,5

Kevin Möhwald (bis 57.): Sehr unauffällig, weil gegen den Ball auch nicht so bissig, wie es von einem Sechser gefordert ist. Die Auswechslung war folgerichtig. Note 5

Maximilian Eggestein: Bei den wenigen offensiven Ansätzen in der ersten Halbzeit wirkte einer immer mit: Eggestein. Aber dennoch weit weg von einer starken Vorstellung. Arbeitete sich als Zerstörer im Mittelfeld ab. Note 4

Josh Sargent (bis 86.): Kompliment, wie er mit diesem für ihn seltsamen Spiel umgegangen ist. Sargent begann als einer von drei Stürmern, wechselte dann aber als Reaktion auf die Kölner Hoheit im Mittelfeld auf die rechte Halbposition. Dort zwar fleißig, aber irgendwie auch verschenkt. Hätte in der 18. Minute die beste Chance für Werder gehabt, wenn er nicht am Ball vorbeigesäbelt hätte. Rückte nach der Füllkrug-Auswechslung in die Spitze und traf zum 1:0. Stark auch bei Defensivkopfbällen. Note 2,5

Milot Rashica: Rauf und runter: Rashica bestätigte die gute Leistung aus dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt zunächst überhaupt nicht. Wurde oft in Einzelaktionen gezwungen, verlor dabei zu viele Bälle. Im zweiten Spielabschnitt mit mehr Platz, mehr Tempo, aber immer noch mit zu wenig Tornähe. Note 4

Niclas Füllkrug (bis 57.): “Er war nicht mehr zu halten”, sagte Coach Kohfeldt über den Torjäger, der nach zwei Einwechslungen in die Startelf drängte und nun seinen Willen bekam. Auf dem Platz war Füllkrug dann der Zielspieler für die langen Bremer Bälle, von denen er geschätzt aber maximal nur die Hälfte verarbeiten konnte. “Nicht zu halten” – das galt im kaum vorhandenen Angriffsspiel des SV Werder nicht für Füllkrug. Eine frühe Kopfballchance (7.), ein Schüsschen (12.) und eine weiterer Kopfball nach der Pause - das war’s. Note 4,5

Romano Schmid (ab 57.): Fand sich etwas überraschend zunächst auf der Bank wieder. Nicht nur wegen der Torvorlage durfte ihm nach der Einwechslung attestiert werden, Schwung reingebracht zu haben ins Bremer Spiel. Note 3

Leonardo Bittencourt (ab 57.): Nicht ganz so auffällig wie Schmid, vergab noch eine Chance zum 2:0. Note 4

Davie Selke (ab 86.): Sein Einsatz hatte kein Einfluss mehr auf die Partie. Note -

Felix Agu (ab 90.+1): Nur ein Kurzeinsatz. Note -.