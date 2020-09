Jiri Pavlenka kann bei Werder wieder voll einsteigen. (nordphoto)

Gute Nachrichten für Jiri Pavlenka: Auch der zweite Corona-Test des Werder-Torhüters ist negativ ausgefallen. Wie sein Verein mitteilte, kann der 28-Jährige somit an diesem Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und steht für das Pokalspiel in Jena am Sonnabend zur Verfügung. Pavlenka war vorzeitig von der tschechischen Nationalmannschaft nach Bremen zurückgekehrt, nachdem es zwei positive Corona-Fälle im Funktionsteam gegeben hatte. Nach dem Nations-League-Spiel in der Slowakei (3:1) hatten die Tschechen daraufhin den gesamten Kader nach Hause geschickt und traten mit einer komplett neuen Mannschaft gegen Schottland (1:2) an.