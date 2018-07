Wären Werders Transferaktivitäten ein Marathonlauf, der Klub würde sich ungefähr auf dem letzten Drittel der Strecke befinden. Einen guten Teil der Einkäufe hat Frank Baumann mit Harnik, Osako, Möhwald und Beijmo erledigt. „Extrem zufrieden" ist Florian Kohfeldt mit der Kaderplanung, was zum einen an den Qualitäten der Spieler liegt. Harnik und Osako nehmen zentrale Rollen in den Plänen es Trainers ein. Und der frühe Zeitpunkt erleichtert Kohfeldts Arbeit, der nun mehr Zeit hat, der Mannschaft seine Vorstellungen einzubläuen.

Drei Bausteine fehlen noch, um den Kader zu komplettieren. Im zentralen Mittelfeld sollen ein etwas defensiverer und ein etwas offensiverer Spieler dazugeholt werden. Das könne durchaus noch dauern, bis diese gefunden sind, kündigen Baumann und Kohfeldt an. „Qualität geht vor Schnelligkeit", sagt Kohfeldt. Dass dann weniger Zeit zur Integration bleibt, sei kein Problem: „Das Einspielen sehe ich nicht als Gefahr, wenn zwei Mittelfeldspieler noch nicht da sind."

Und dann ist da die letzte offene Personalie, die auf den ersten Blick am unspektakulärsten scheint. Eine Nummer zwei wird gesucht, als Ersatz für Jiri Pavlenka, falls der mal unpässlich ist. Es soll ein Torhüter sein, „bei dem wir die Gewissheit haben, dass er ohne Probleme Bundesliga spielen kann", sagt Baumann. Also sofort funktioniert, wenn er gebraucht wird. Was verständlich ist, aber nichts genaues über das Profil sagt, das Werder für die Kandidatenwahl erstellt hat.

Werder will Pavlenka nicht abgeben

Auf den ersten Blick ist der Job des Ersatztorwarts wenig attraktiv. Erwartet wird volle Motivation, geboten werden geringe Chancen auf einen Einsatz. Pavlenka ist unumstritten, braucht es also masochistische Züge, den Job zu ertragen? Es gibt auch einen zweiten Blick auf den Job, und der ist ein komplett anderer. Die künftige Nummer zwei könnte mit ein wenig Geduld die nächste Nummer eins sein. In nicht allzu ferner Zukunft wird Pavlenkas Kronprinz gesucht.

Es gab so einige Berater, die das große Geschäft mit Pavlenka gewittert haben und in den vergangenen Monaten bei Werder vorstellig wurden. Sei es nur, um die allgemeine Bereitschaft eines Verkaufs abzuklopfen, sei es, um das Interesse einiger Klubs zu hinterlegen. Die Bereitschaft, Pavlenka in diesem Sommer zu verkaufen, sage einige dieser Berater, habe Werder nie gehabt. Im kommenden Sommer dürfte sich das ändern.

Mehrere Ersatzmöglichkeiten

Zeigt Pavlenka auch in seiner zweiten Bremer Saison konstant hohes Niveau, werden zu Beginn des kommenden Jahres erste Anfragen oder Angebote eintrudeln. Das lässt sich ganz leidenschaftslos betrachten, für Werder ist es ein Geschäftsmodell, wie es schon bei Diego, Klose oder Özil funktioniert hat. Für Pavlenka ist es die Chance auf den nächsten Entwicklungsschritt. Zugeben will das niemand, Baumann sagt: „Ich gehe nicht davon aus, dass Jiri nächste Saison geht."

Wen also macht Werder zur Nummer zwei? Es gibt die Möglichkeit, auf einen alten, erfahrenen Torhüter am Ende seiner Karriere zu setzen, einen ohne große Zukunftsperspektive. Oder auf einen jungen, entwicklungsfähigen, der willig und ehrgeizig ist. Oder Werder entscheidet sich für einen etablierten, der bereits einige Erfahrungen gesammelt hat, gleichzeitig aber noch das Entwicklungspotenzial besitzt, Pavlenka auf Sicht zu ersetzen. So wird die Position der Nummer zwei zu einer Schlüsselposition.

Drobny soll Erfahrung weitergeben

„Einen jungen Torhüter haben wir ja", sagt Baumann zu den verschiedenen Optionen, „einen alten auch." Der alte, das ist Jaroslav Drobny. Vergangenen Donnerstag hat er um ein weiteres Jahr verlängert, im Oktober wird Drobny 39 Jahre alt. „Die Mannschaft braucht eine Altersstruktur, wie wir sie jetzt haben. Eine Mischung aus jung und alt", sagt Baumann. Drobny soll seine Erfahrung weitergeben und ist als Typ wichtig. Und nicht nur, weil er nach Siegen gerne mal Paletten mit tschechischem Dosenbier aus seinem Auto in die Kabine bringen lässt.

Der junge ist Luca Plogmann, eines der größten deutschen Torhütertalente. Plogmann ist 18 und könnte kommende Saison noch im Juniorenbereich spielen, soll aber in der U23 Spielpraxis sammeln und bei den Profis trainieren. So ist es abgesprochen. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga gab es kurzzeitig Überlegungen, zu einem Klub in die 2. oder 3. Liga zu gehen in der Hoffnung, dort eine schnellere Entwicklung zu nehmen. Anfragen hat es gegeben. „Das ist bei einem Spieler seiner Qualität normal", sagt Thomas Eichin, Plogmanns Berater. Doch von einem Wechsel ist keine Rede mehr.

Klarer Plan mit Plogmann

„Werder hat einen klaren Plan mit Luca, sie haben ihm eine Perspektive aufgezeigt", sagt Eichin. Die soll irgendwann in die Bundesliga führen, und es wäre für alle Beteiligten eine schöne Geschichte: Plogmann, der gebürtige Bremer, steht in Bremen im Tor. Das Problem der Geschichte ist, dass niemand prognostizieren kann, wann es so weit ist. „Perspektivisch erwarten wir eine Entwicklung", sagt auch Baumann. „Wie schnell die in die Bundesliga führt, hängt von vielen Faktoren ab." Dazu gehört auch, wer demnächst als Torwart Nummer zwei verpflichtet wird.

Jung und alt sind vorhanden, diese Kategorie kommt entsprechend nicht infrage. „Es wird weder ein 19-jähriger, noch ein 36-jähriger Torwart kommen", sagt Baumann, der ansonsten wenig zu dem Thema sagen will. Nicht, dass es kein exaktes Anforderungsprofil geben würde. „Wir haben klare Vorstellungen", sagt der Sportchef. Welche das sind, will er nicht verraten, denn: „Ich will keine Erwartungen wecken." Werder hält sich bedeckt, welche Variante es am Ende wird.

Eine Spur, um welches Profil es sich handelt, könnte Daniel Heuer Fernandes sein, Torhüter von Darmstadt, an dem Werder laut verschiedener Medienberichte Interesse hatte. Fachleute bescheinigen Heuer Fernandes noch einiges an Potenzial, eine gewisse Erfahrung in 1. und 2. Liga besitzt der 25-Jährige bereits. Er wäre ein Kronprinz, der für Pavlenka übernehmen könnte im Falle eines Wechsels. Eine Ausstiegsklausel in Darmstadt ließ Heuer Fernandes allerdings gerade verstreichen.