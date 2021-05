Bremens Torwart Jiri Pavlenka faustet den Ball aus dem Fünfmeterraum. (Carmen Jaspersen/dpa)

Jiri Pavlenka: Bewahrte seine Mannschaft in der vierten Minute vor dem frühen Rückstand, indem er den Kopfball von Sörloth spektakulär von der Linie fischte. Später auch gegen Nkunku (78.) und Poulsen (90.+4) zur Stelle. Insgesamt ein ganz starker Rückhalt. Strahlte bei seinen Aktionen Entschlossenheit und auch die nötige Ruhe aus. Note 1,5

Theodor Gebre Selassie: Auf der rechten Abwehrseite immer wieder mit Problemen gegen den starken Angelino, den er wiederholt gefährlich flanken ließ. Biss sich aber ins Spiel und gewann wichtige Duelle. In der Offensive dafür kaum ein Faktor. Bugsierte den Ball vor dem 0:1 unglücklich in die Mitte. Note 3,5

Milos Veljkovic: Lief nach seinem Nasenbeinbruch aus dem Mainz-Spiel mit einer speziellen Schutzmaske auf, hatte in den entscheidenden Momenten aber trotzdem den Durchblick. Wirkte wach und kompromisslos. Vorne mit guter Chance nach einem Eckball (36.). Note 2

Niklas Moisander: Werders „Pokal-Kapitän“ stand auch im Halbfinale wieder in der Startelf und ersetzte den angeschlagenen Toprak als Abwehrchef. Machte seine Nachteile in Sachen Geschwindigkeit mit gutem Stellungsspiel wett. Sah beim 0:1 aber nicht gut aus, weil er Hwang nicht mehr stoppen konnte, klärte danach aber noch mehrfach stark. Note 3

Ludwig Augustinsson: Seine beherzte Balleroberung an der Außenlinie, die Werder einen Einwurf bescherte, stand sinnbildlich für den großen Kampf der Bremer (27.). Defensiv ohne größere Fehler, im Spiel nach vorne dafür zurückhaltend, aber mit guten Standards. Note 2

Christian Groß (119.): Eroberte als zentraler Mann vor der Abwehr viele wichtige Bälle. Gewohnt klar und unaufgeregt in seinen Aktionen, das Risiko dabei stets meidend. Trug so einen sehr großen Teil zur defensiven Stabilität seiner Mannschaft bei. Note 1,5

Maximilian Eggestein: Über weite Strecken eher unauffällig, weil ohne die ganz großen Szenen. Dafür aber ein unermüdlicher Arbeiter, der viele Räume schloss. Note 2,5

Manuel Mbom (bis 73.): Im Liga-Spiel gegen Leipzig war er vor drei Wochen nach der ersten Hälfte ausgewechselt worden, weil er einen ganz schlechten Tag erwischt hatte – im Pokal lief es da sehr viel besser. Schmiss sich in jeden Zweikampf und machte technische Schwächen mit großem Einsatz wett. Stark seine artistische Rettungstat vor Mukiele (65.), die wie ein eigenes Tor gefeiert wurde. Musste angeschlagen ausgewechselt werden. Note 3

Josh Sargent: Hätte in der 30. Minute für das 1:0 sorgen müssen, nachdem er sich stark gegen Upamecano durchgesetzt hatte. Vorne viel in Bewegung und als oft etwas hängende Spitze ins Spiel eingebunden. Traf nicht immer die richtige Entscheidung, aber ließ sich zu keinem Zeitpunkt hängen. Note 3

Davie Selke (bis 96.): Trat als das auf, was man gemeinhin „aggressive leader“ nennt. Enorm körperbetont in seiner Spielweise und enorm laut in seinen Ansagen an Gegen- und Mitspieler. Das half Werder, Leipzig in einen Pokalfight zu verwickeln. Direkte Torgefahr strahlte er nicht aus, war aber trotzdem ein ständiger Unruheherd. Fädelte bei der Elfmeter-Szene bei Mukiele ein. Note 2,5

Niclas Füllkrug (bis 66.): Fand mit einem herrlichen Pass auf Sargent (5.) gut ins Spiel. Arbeitete diszipliniert nach hinten mit und machte viele Wege. Trat vor dem Leipziger Tor aber nicht gefährlich in Erscheinung. Note 4

Yuya Osako (ab 66.): Kaum auf dem Platz, fast Torschütze: Setzte einen Kopfball nur knapp am Kaste vorbei (70.). Danach nicht mehr so gefährlich, aber immer anspielbereit. Note 3,5

Leonardo Bittencourt (ab 73.): Sollte für frische Impulse in der Offensive sorgen, was ihm mit dem herrlichen Treffer zum 1:1 (105.) eindrucksvoll gelang. Note 2

Kevin Möhwald (ab 96.): Konnte seine Stärken im Abschluss nicht mehr zeigen. Note -

Philipp Bargfrede (ab 119.): Kam für die letzten Augenblicke des Spiels. Note -