Thomas Delaney hat die meisten Kilometer gemacht. Lamine Sané hat die beste Zweikampfquote. Max Kruse hat die meisten Tore geschossen. Jiri Pavlenka hat keine Minute verpasst. Aron Johannsson hat nur fünf Minuten gespielt. 17 Spieltage, 22 Profis, 22 Bewertungen – die MEIN-WERDER-Redaktion blickt auf die Leistungen der Werder-Profis in der Hinrunde der Saison 2017/2018 zurück.

Luca Caldirola

Einsätze: 1 (90 Minuten)

Tore/Vorlagen: 0/0

Passquote: 72,4 Prozent

Zweikampfquote: 100 Prozent

Mein-Werder-Note: 4,0

Der Italiener kommt in der Kategorie gewonnene Zweikämpfe in der laufenden Saison auf einen sagenhaften Wert: 100 Prozent. Der Haken: Caldirola hat erst einen einzigen Zweikampf geführt, in seinem bislang einzigen Ligaeinsatz 2017/2018 gegen Wolfsburg. Kein Wunder also, dass der Abwehrspieler unzufrieden ist und seine Vertragsverlängerung aus dem Sommer kürzlich als Fehler bezeichnet hat. Ein Wechsel in der Winterpause dürfte für alle Beteiligten die vernünftigste Lösung sein.

Ulisses Garcia

Spiele: 1 (90 Minuten)

Tore/Vorlagen: 0/0

Passquote: 77 Prozent

Zweikampfquote: 33 Prozent

Mein-Werder-Note: 4,0

Hat auch im dritten Jahr den Durchbruch nicht geschafft. Spielte beim lahmen 0:0 im Nordderby 90 Minuten, das war's in der Liga aber auch schon. Stand unter Nouri-Nachfolger Florian Kohfeldt zuletzt nur einmal im Kader. Sein Berater hat fürs neue Jahr Gespräche mit Sportchef Frank Baumann angekündigt und bei dieser Gelegenheit angemerkt, dass es Anfragen und Angebote für seine Klienten gebe.

Ole Käuper

Einsätze: 1 (74 Minuten)

Tore/Vorlagen: 0/0

Passquote: 68 Prozent

Zweikampfquote: 39 Prozent

Mein-Werder-Note: 4,0

Nach langer Zeit steht mal wieder ein gebürtiger Bremer im Kader der Werder-Profis. Der 20-Jährige hat sich mit hervorragenden Leistungen in der U23 für höhere Aufgaben empfohlen, reist im Januar mit dem Bundesligateam ins Winter-Trainingslager nach Spanien und soll in der Rückrunde zu weiteren Einsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse kommen. Bei seinem Debüt in Leverkusen hat der Mittelfeldspieler vielversprechende Ansätze gezeigt. Ihn sollten die Fans 2018 im Blick behalten.

Robert Bauer

Spiele: 11 (862 Minuten)

Tore/Vorlagen: 0/0

Passquote: 78 Prozent

Zweikampfquote: 58 Prozent

Mein-Werder-Note: 3,9

Profitierte anfangs davon, dass Niklas Moisander verletzt fehlte. Deshalb spielte Bauer, ein robuster Zweikämpfer, als dritter Mann in der Dreierkette, auf die Alexander Nouri konsequent setzte. Seitdem Florian Kohfeldt übernommen hat und Moisander fit ist, ist Bauer nur noch Ersatz. In Kohfeldts Viererkette sind Moisander und Veljkovic innen sowie Augustinsson und Gebre Selassie außen erste Wahl. Damit ist Bauer unzufrieden. Er will im Winter seine Optionen prüfen und die lauten: Neustart in Bremen oder Wechsel.

Fin Bartels

Einsätze: 14 (1126 Minuten)

Tore/Vorlagen: 2/3

Passquote: 72,5 Prozent

Zweikampfquote: 36,2 Prozent

Durchschnittsnote: 3,8

Jetzt schon Werders Pechvogel der Saison. Zu Saisonbeginn klappte einfach gar nichts beim Offensivspieler, der trotzdem Woche für Woche in der Startelf stand. Und als er endlich wieder mit seinem Sturmpartner Max Kruse harmonierte, Tore am Fließband produzierte, da kam es in Dortmund zum folgenschweren Zweikampf mit BVB-Verteidiger Sokratis. Achillessehnenriss, Saisonaus für Bartels.

Florian Kainz

Spiele: 17 (905 Minuten)

Tore/Vorlagen: 0/0

Passquote: 77 Prozent

Zweikampfquote: 44 Prozent

Mein-Werder-Note: 3,7

Es sieht oft ganz vielversprechend aus, was der flinke Österreicher am Flügel versucht: Er spielt mit Tempo, geht ins Dribbling, sorgt für Belebung im Werder-Spiel. Kainz' Aufwand und Engagement sind maximal, der Ertrag aber ist überschaubar. Kein Tor und keine Torvorlage in der Liga sind für einen Offensivmann, der in allen 17 Spielen zum Einsatz gekommen ist, indiskutabel.