Auf Kevin Vogt könnte gegen Leipzig ein Spezialauftrag zukommen. (nordphoto)

Es ist kaum zu glauben, aber Florian Kohfeldt hat in der Abwehr fast so etwas wie die Qual der Wahl. Werders Trainer freut sich nicht nur über die Rückkehr von Theodor Gebre Selassie vor dem Auswärtsspiel gegen RB Leipzig, sondern verfügt auch in der Innenverteidigung tatsächlich über mehrere Alternativen. Milos Veljkovic, Ömer Toprak und Kevin Vogt haben allesamt das Abschlusstraining absolviert, am Freitag kehrte auch Kapitän Niklas Moisander rechtzeitig. Was also tun? Antwort: Es sieht schwer nach Pendelverkehr aus.

Durch die Gebre-Selassie-Rückkehr ist die geliebte Viererkette wieder eine Option, daraus hat Kohfeldt bereits am Mittwoch in der Pressekonferenz keinen Hehl gemacht. Gegen offensivstarke Leipziger mag allerdings auch eine Dreier- beziehungsweise Fünferreihe das erneute Rezept sein. Vermutlich gibt es eine Zwischenvariante – und das liegt an Kevin Vogt. Er könne „entweder pendelnd oder über die gesamte Zeit sowohl offensiv als auch defensiv“ den Sechser geben, hatte Kohfeldt unlängst erklärt und dieses Modell bereits im Training erprobt. Werder könne so flexibel zwischen Dreier- und Viererkette wechseln und so noch besser auf den Gegner reagieren.

Das neue Konstrukt in der Defensive hat zumindest personell auch Auswirkungen auf die Abteilung Attacke. Nachdem Leonardo Bittencourt zuletzt als Rechtsverteidiger aushelfen musste, darf er sich nun wieder auf den Angriff konzentrieren. Startelfchancen hat zudem Nick Woltemade, der am Freitag seinen 18. Geburtstag feierte und zuletzt im Training einen guten Eindruck hinterließ. Leidtragende der Rotation wären nicht ganz überraschend Yuya Osako und Josh Sargent.

So könnte Werder spielen

Pavlenka - Friedl, Moisander, Veljkovic, Gebre Selassie, Vogt, M. Eggestein, Klaassen, Bittencourt, Rashica, Woltemade