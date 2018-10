Ehemalige Weggefährten über Mertesacker

„Per ist ein dufter Typ“

Die Werder-Angreifer Claudio Pizarro und Martin Harnik sowie Ex-Keeper Tim Wiese erinnern sich an die gemeinsame Zeit mit Per Mertesacker. Ein anderer Weggefährte verrät, was ihm Mertesacker noch schuldet.