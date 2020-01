Verstärkung für den Abstiegskampf: Kevin Vogt, hier in einem früheren Duell mit Max Kruse, kommt von der TSG Hoffenheim nach Bremen. (nordphoto)

Gute Nachrichten gab es am Sonntagvormittag von Werder: Der Verein gab via Twitter bekannt, dass Kevin Vogt nach Bremen wechselt. Vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung habe man sich mit der TSG Hoffenheim grundsätzlich auf einen Wechsel verständigt. Demnach wird der 28-Jährige bis Saisonende ausgeliehen. Der Neuzugang ist bereits in Bremen: Um 10.48 Uhr fuhr er am Sonntag mit einem BMW mit Münchner Kennzeichen in die Tiefgarage des Weserstadions.

Vogt kommt als Führungsspieler zu Werder und war lange Zeit auch Kapitän der TSG. Zuletzt hatte er seinen hohen Status in Hoffenheim aber eingebüßt. Vogt kann im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung spielen und damit bei Werder gleich mehrere Problemzonen abdecken.

Mit einer Größe von 1,94 Metern bringt er auch eine gewisse Robustheit im Luftkampf ein, die Werder im bisherigen Saisonverlauf sehr oft fehlte. Vogt spielte in der Bundesliga auch schon für den FC Augsburg und den 1. FC Köln.