Werders Suche nach einem Außenverteidiger ist nun auch offiziell beendet. Am Donnerstag bestätigten die Bremer die Verpflichtung von Michael Lang. Der 28 Jahre alte Schweizer kommt auf Leihbasis von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach an die Weser. Wenn alles gut läuft, wird der Außenverteidiger bereits am Sonntag beim Heimspiel gegen Augsburg (15.30 Uhr) in Werders Kader stehen.

„Nach den längerfristigen Ausfällen von Ludwig Augustinsson und Ömer Toprak haben wir unser Anforderungsprofil für einen Defensivspieler angepasst und nach einem erfahrenen Spieler gesucht, der uns sofort weiterhelfen kann„, wird Sportchef Frank Baumann in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. “Michael passt in das Profil, ist ein international erfahrener, verlässlicher Spieler, der die Bundesliga kennt und auch als Typ in unsere Mannschaft passt.“

Leihe mit Kaufoption

Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt war ebenfalls glücklich über den Transfer: „Michael ist ein vielseitiger Defensivspieler, der auf der Außenbahn aber auch im Zentrum spielen kann„, sagte er. “Mit ihm haben wir in der Defensive eine wichtige weitere Option. Positiv ist, dass er voll im Trainingsbetrieb ist und topfit zu uns kommt.“ Nette Worte gab es auch vom Neu-Bremer selbst: „Bei Werder hatte ich direkt ein sehr gutes Gefühl und war mir von Beginn an sicher, dass ich diese Möglichkeit wahrnehmen möchte„, sagte Michael Lang. “Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben dieses Gefühl bestätigt. Jetzt freue ich mich darauf, dass es losgeht.“

Lang wechselt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr an die Weser, wie die Borussen am Donnerstagnachmittag mitteilten, besitzen die Bremer zusätzlich eine Kaufoption. Der 28-Jährige war 2018 für eine Ablöse von 2,8 Millionen vom Schweizer Spitzenklub FC Basel zu den Borussen gewechselt, zuvor spielte er für Grashopper Zürich und den FC St. Gallen. Mit Basel war er auch in der Champions League aktiv. Lang spielt bevorzugt als rechter Verteidiger, hat in seiner Karriere aber auch schon links in einer Viererkette agiert und kann auch als Innenverteidiger spielen, hier vor allem in einer Dreierkette. Für die Schweiz absolvierte der Allrounder bisher 30 Länderspiele.