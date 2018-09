Ein Tor von Reena Wichmann (Foto) brachte die Werder-Frauen auswärts bei Aufsteiger Mönchengladbach früh auf die Siegerstraße. Am Ende schaffte das Team von Carmen Roth einen 3:0-Auswärtserfolg zum Saisonstart in der Bundesliga.

Schon in der dritten Minute bediente Sabrina Horvat Wichmann, die zum 1:0 für die Bremerinnnen traf. In der Folge hatten die Werderanerinnen noch Gelegenheiten durch Cindy König (19.), Samantha Steuerwald (26.) und Verena Volkmer (29.), die aber allesamt nicht den Weg ins Gladbacher Tor fanden. Katharina Schiechtl scheiterte kurz vor der Pause an der gegnerischen Torhüterin Michelle Wassenhoven. Von der Borussia kam offensiv nicht viel.

Die zweite Hälfte blieb lange ereignisarm, bis es Wichmann in der 64. Minute noch einmal versuchte. Wassenhoven lenkte den Distanzschuss von der Torschützin aber über den Kasten. In der 80. Minute hatte dann Stephanie Goddard die Vorentscheidung auf dem Fuß, doch wieder war bei Wassenhoven Endstation. Besser machte es dann Gabriella Toth, die in der 88. Minute nach einem tollen Solo zum 2:0 traf. Kapitänin Lisa-Marie Scholz setzte in der Nachspielzeit (90.+3) sogar noch ein Tor zum 3:0-Endstand drauf.