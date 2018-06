Man sollte doch noch mal auf den Hamburger SV eingehen. Das wird in den kommenden Wochen und Monaten womöglich nicht mehr so oft passieren, der Hamburger SV hat sich ja – aus einerseits bekannten, andererseits irgendwie doch auch unerfindlichen Gründen – aus der Bundesliga verabschiedet. Er muss nun, wenn man es mal ganz hart oder auch nur aus einem angeborenen Hamburger Selbstverständnis heraus formulieren möchte, im Fußball-Jenseits klarkommen. Aber er sendet von dort, aus der Tiefe praktisch, Signale, die die Bundesliga dringend nötig hat.

Die Bundesliga, dieses Hochglanzprodukt mit mehr Verpackung als Inhalt, entfernt sich gerade beängstigend weit von seinen Fans. Die wissen schon gar nicht mehr, worüber sie zuerst schimpfen sollen. Die Krake Kommerz? Monster-Transfersummen? Fantasie-Gehälter? Videobeweis? Montagsspiele?

Aber nun der HSV: Spieler, die ihrem Verein die Treue halten. Die nicht aufs Geld schauen. Wo gibt‘s das noch in dieser turbokapitalistischen Profifußball-Welt? „Ich habe den Spaß am Fußball wiedergefunden. Das ist am Ende wichtiger, als ein paar Euro mehr zu verdienen.“ Dieser Satz wurde gerade von Mittelfeldspieler Aaron Hunt überliefert. Was für ein schöner Satz! Hineingesagt in diese große Fußballblase, die viele Fußballliebhaber zunehmend als überdimensionalen Geldautomaten wahrnehmen.

Es gibt sie also doch noch, die Aufrichtigen mit anderen Werten als nur ihrem Geldwert an der Spielerbörse. Wie angenehm, dass dieses Signal ausgerechnet aus Hamburg kommt. Aus einem Fußballklub, der in den vergangenen Jahren so verschwenderisch wie kaum ein zweiter mit dem Geld umgegangen ist. Dessen Spieler nicht zu knapp dem Vorwurf des Söldnertums ausgesetzt waren.

Nun bleiben welche von diesen Spielern. Sie löffeln jetzt sozusagen die von ihnen selbst versaubeutelte Suppe aus. Sie nehmen das kleiner gewordene Geld, statt dem nächsten größeren Haufen nachzurennen. So einer isser, dieser Hunt. Ein Sportsmann, und nicht nur ein Geschäftsmann. Hat er nicht sogar mal – bei kniffligem Spielstand – dem Schiedsrichter nach einem Elfmeterpfiff unaufgefordert gesagt, dass er gar nicht gefoult worden ist? Ja, in Hamburg, da passiert offenbar etwas, das dem Fußballliebhaber anzeigt: Es ist noch nicht alles verloren in Sachen Fußballliebe. So schön.

Es ist bestimmt nur ein zu vernachlässigender Zufall, dass Aaron Hunt jetzt kein waschechter HSV-er ist. Also, was das Fußballerische und auch das sonstige Menschliche anbelangt, wurde er größtenteils in Bremen sozialisiert. Wie gesagt, das ist sicherlich nur ein Zufall. Wir sind hier weit entfernt davon, irgendwelche abenteuerlichen und wissenschaftlich überhaupt nicht haltbaren Theorien aufzustellen. Aufrichtige Hamburger kommen aus Bremen, oder so. Nein. das würden wir niemals tun. Das gehört sich nicht nur nicht, das wäre ja auch faktisch einfach falsch.

Wir wollten das nur erwähnen. Eigentlich nur der Ordnung halber. Aus reiner journalistischer Sorgfaltspflicht wollten wir erwähnen, dass eine schöne Hamburger Geste von einem früheren Bremer kommt.