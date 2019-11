Davy Klaassen im Zweikampf mit Roland Sallai. (nordphoto)

Es hätte die fast perfekte Englische Woche für Werder werden können, doch ein später Schock verdarb den Bremern die Laune. In der Nachspielzeit kassierten sie am Sonnabend gegen Freiburg noch den 2:2-Ausgleich, dabei hatte schon alles nach einem Werder-Sieg ausgesehen. Es war für die Bremer das fünfte Bundesliga-Unentschieden in Folge. Ein Remis, über das sich bei Werder niemand freute. „Wir hätten das in der Schlussphase besser ausspielen müssen“, beklagte Rechtsverteidiger Theo Gebre Selassie.

Im Vorfeld der Partie hatte es Trainer Florian Kohfeldt Yuya Osako überlassen, ob dieser sich nach seiner Oberschenkelverletzung fit fühlt für einen Einsatz von Anfang an. Osako gab offenbar grünes Licht und stand nach seiner Einwechslung im Pokal gegen Heidenheim nun in der Startelf. Der Japaner spielte erstmals seit dem 14. September wieder in der Bundesliga, verdrängte Josh Sargent auf die Bank und agierte im Sturmzentrum. Milot Rashica auf der linken Seite und Leonardo Bittencourt auf der rechten Seite komplettierten Werders Offensivtrio. Im defensiven Mittelfeld erhielt Nuri Sahin den Vorzug vor Philipp Bargfrede. Gebre Selassie kehrte auf die rechte Abwehrseite zurück und ersetzte Michael Lang, der gegen Heidenheim Spielpraxis sammeln durfte. In der Innenverteidigung spielte, wie von Kohfeldt angekündigt, wieder Ömer Toprak. Neben ihm durfte Milos Veljkovic ran. Kapitän Niklas Moisander stand nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder im Kader.

Und Veljkovic machte, wie schon beim Heimspiel gegen Hertha, mit einem starken Pass aus der Abwehr heraus auf sich aufmerksam. Sein Zuspiel landete in der neunten Spielminute bei Osako, der den Ball stark verarbeitete, Gegenspieler Jonathan Schmid stehen ließ und einen perfekten Pass in den Lauf von Rashica spielte. Freiburgs Philipp Lienhart stand falsch, und der Rest war Formsache: Rashica lief ein paar Schritte, schaute kurz hoch und schlenzte den Ball perfekt zum 1:0 in die lange Ecke. Gegen Heidenheim hatte der Kosovare auf ganz ähnliche Art getroffen. Es war Rashicas vierter Saisontreffer im sechsten Liga-Einsatz.

Freiburger Tor nach Videobeweis aberkannt

In der Folge bestimmten die Bremer das Geschehen. Rashica prüfte Freiburgs Torwart Mark Flekken, der den verletzten Alexander Schwolow ersetzte, mit einem Weitschuss (15.). Von den Gästen war in der Offensive nichts zu sehen, bis sie in der 20. Minute einen Freistoß an der Torauslinie bekamen. Vincenzo Grifo flankte vor das Tor, und Roland Sallai köpfte unbedrängt ein. Schon wieder ein Gegentor nach einer Standardsituation für die Bremer? Nein, Werder hatte Glück. Schiedsrichter Christian Dingert schaute sich die Szene am Bildschirm noch einmal an und gab das Tor nicht. Eine korrekte Entscheidung: Sallai hatte Davy Klaassen geschubst und sich dadurch den nötigen Freiraum für seinen Kopfball verschafft.

Danach machten wieder die Gastgeber das Spiel. Erst scheiterte Osako an Flekken, dann endete eine traumhafte Kombination über Bittencourt und Maximilian Eggestein damit, dass Osakos Schuss abgeblockt wurde (26.). Das 2:0 lag in der Luft, doch dann leistete sich Werder-Torwart Jiri Pavlenka einen fatalen Blackout. Nach einem Rückpass wollte er sich den Ball noch einmal auf den linken Fuß legen, anstatt ihn sofort wegzuschlagen. Der Ex-Bremer Nils Petersen witterte seine Chance, ging dazwischen und schob den Ball zum 1:1 über die Linie (28.).

Dieser Treffer fiel aus heiterem Himmel und er hinterließ Wirkung bei den Bremern. Werder verlor den Faden, Freiburg hatte nun mehr Ballbesitz und übernahm die Spielkontrolle, ohne jedoch zu zwingenden Chancen zu kommen. Kurz vor der Halbzeit köpfte Sallai vorbei (45.+2), dann pfiff Dingert zur Pause und Kohfeldt pfefferte seinen Kaugummi wütend auf den Boden. Der Werder-Coach stapfte verärgert in die Kabine, offenbar hatte ihm die Leistung seiner Mannschaft im zweiten Teil der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefallen.

Bittencourt trifft den Pfosten

Kohfeldt stellte dann die Grundordnung um. Bittencourt rückte zurück auf die linke Außenbahn, hinten agierte Werder mit einer Dreierkette, Osako und Rashica bildeten eine Doppelspitze. Das tat dem Bremer Spiel gut, Werder begann den zweiten Durchgang mit mächtig Schwung und hatte sofort beste Möglichkeiten. Nach einem Querpass von Rashica schoss Bittencourt, und Flekken lenkte den Ball mit einer starken Parade gerade noch an den Pfosten (50.). Kurz darauf rettete der Freiburger Keeper stark gegen Rashica, der frei vor ihm auftauchte (53.).

In der 59. Minute war aber auch Flekken machtlos. Der ebenso brandgefährliche wie unermüdliche Rashica flankte auf Gebre Selassie, der Dominique Heintz übersprang und zum 2:1 einköpfte. Diese Führung hatten sich die Bremer absolut verdient, doch sie mussten weiterhin wach sein. Pavlenka wehrte einen Sallai-Schuss ab (65.), dann brachte Kohfeldt Bargfrede für Sahin (68.), um die Defensive zu stärken. Kurz darauf ging auch Osako vom Feld, dem nach der langen Ausfallzeit die Kraft für 90 Minuten fehlt. Das Comeback des Japaners kann aufgrund seiner Torvorlage durchaus als gelungen bezeichnet werden, in Topform ist er naturgemäß aber noch nicht. Für ihn kam Sargent in die Partie (72.).

Werder hatte das Spiel nun zumeist im Griff, doch die Freiburger blieben gefährlich. Ein Schuss des auffälligen Sallai flog über das Tor (73.), dann zielte Mike Frantz neben das Gehäuse (77.). Auf der Gegenseite scheiterte Eggestein an Flekken, im Nachsetzen schoss Bittencourt den Freiburger Torwart an (81.). Die Entscheidung zugunsten der Bremer oder der Freiburger Ausgleich - in der Schlussphase war alles möglich. Es wurde hektisch, und Freiburgs Janik Haberer sah die Gelb-Rote Karte nach einem Ellenbogencheck gegen Klaassen (87.). Werder bestritt somit die letzten Minuten in Überzahl und kassierte trotzdem noch das 2:2 in der Nachspielzeit. Nach einer Freistoßflanke köpfte Petersen am langen Pfosten ein (90.+3). Ganz bitter für Werder!

Wieder einmal hatten die Bremer bei einer gegnerischen Standardsituation nicht gut genug aufgepasst. Toprak war Petersen zugeteilt, konnte den Stürmer aber nicht am Kopfball hindern. „Bei dem Standard herrschte Chaos. Am Ende ist es natürlich mein Mann, der ihn reinköpft“, räumte Toprak ein.