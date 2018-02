Zweieinhalb Jahre lang hat Nils Petersen für Werder gespielt, 18 Tore sind ihm in dieser Zeit gelungen. Zu Jahresbeginn 2015 wechselte er zum SC Freiburg, dort ist er heute Kapitän, Publikumsliebling und Torschütze vom Dienst – auch als nun sein Ex-Klub Werder in Freiburg auftauchte. Petersen schoss das Tor des Tages zum Freiburger 1:0 (1:0)-Sieg. Janik Haberer verschoss kurz vor Schluss noch einen weiteren Strafstoß. Den Bremern dagegen wurde in der 86. Minute ein Strafstoß verweigert, nachdem Max Kruse zu Boden gegangen war. Kruse war entsprechend sauer: „Ich weiß nicht, wie man dazu zwei Meinungen haben kann.“

Die Bremer, die eine insgesamt enttäuschende Leistung geboten hatten, hatten es den Freiburgern beim Tor des Tages sehr leicht gemacht. Nach einem ebenso dummen wie überflüssigen Schubser von Aron Johannsson gegen Marco Terrazzino entschied Schiedsrichter Robert Hartmann korrekt auf Elfmeter. Petersen verwandelte sicher (24.).

Werder verpasste damit die große Chance, den Anschluss ans untere Mittelfeld herzustellen und bleibt auf dem 15. Tabellenplatz. Vor dem Nordderby gegen den HSV, der sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen parallel mit 1:2 verlor, bleibt der Druck hoch. Immerhin hatten die Konkurrenten aus Köln (1:1 gegen Hannover) und Wolfsburg (1:2 gegen Bayern) auch nicht dreifach punkten können.

Freiburg gegen Werder, das war das Duell zweier Teams, die in den vergangenen Wochen mehr Erfolgserlebnisse gefeiert als Enttäuschungen erlebt hatten. Davon war allerdings lange Zeit nicht viel zu sehen. Beide Teams spielten zwar sehr diszipliniert, aber auch sehr abwartend, Fehlervermeidung hatte Priorität.

Viel Ballbesitz, wenig Ideen

Werder hatte in beiden Halbzeiten zwar deutlich mehr Ballbesitz, wusste damit aber vor allem im ersten Durchgang nicht viel anzufangen. Schöne Kombinationen oder gefährliche Aktionen waren entsprechend selten, das galt auch für die Freiburger. Werder hatte in der gesamten ersten Hälfte keine einzige richtige Torchance, Freiburg kam – abgesehen vom Elfmeter – auch nur noch zweimal zum Abschluss. Größter Aufreger war neben dem Tor ein überhartes Einsteigen von Amir Abrashi gegen Philipp Bargfrede im Mittelkreis, für seine Attacke mit dem gestreckten Bein erhielt der Freiburger Gelb und war damit gut bedient.

Nachdem Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt zuletzt immer für eine Überraschung in der Startelf gesorgt hatte, lief diesmal die erwartete Elf auf, und das bedeutete: Thomas Delaney ersetzte den verletzten Kapitän Zlatko Junuzovic, ansonsten begann die Startelf vom Wolfsburg-Spiel. Aber wie seine Kollegen auch – abgesehen vielleicht von Max Kruse, der pausenlos unterwegs war und sich viele Bälle holte – setzte Delaney wenige Akzente. Florian Kainz, gegen Wolfsburg noch Matchwinner, spielte auf Linksaußen unauffällig, Johannsson auf rechts noch unscheinbarer. Damit war klar: In der zweiten Hälfte musste etwas passieren, wenn Werder in Freiburg noch punkten wollte.

Drei offensive Wechsel

Und es passierte – etwas mehr. Ludwig Augustinsson hatte nach 50 Minuten die erste Chance für Werder, sein Schuss aus 22 Metern ging aber knapp am langen Pfosten vorbei. So richtig viel fiel Werder aber auch danach nicht ein, obwohl Kohfeldt zweimal das System umstellte und nach 64 Minuten auch noch Ishak Belfodil für Maximilian Eggestein als zusätzliche Offensivkraft brachte. Delaney versuchte es mit einer Direktabnahme, zielte aber zu hoch. Kohfeldt versuchte es mit dem nächsten Wechsel und brachte Wintereinkauf Milot Rashica für den angeschlagenen Johannsson (74.) und schließlich auch noch Jerome Gondorf für Bargfrede (77.). Und tatsächlich hatte Werder noch die Chance zum 1:1, aber Freiburgs Keeper Alexander Schwolow klärte erst gegen einen Kopfball von Belfodil, danach wurde Milos Veljkovic abgeblockt.

Vier Minuten vor Schluss forderte Max Kruse erst einen Elfmeter, den ihm Schiedsrichter Hartmann aber verwehrte. Den Elfmeter gab es dafür keine 60 Sekunden später auf der Gegenseite. Veljkovic foulte Petersen, den fälligen Strafstoß setzte Janick Haberer aber an die Latte (87.). Der Fehlschuss blieb aus Freiburger Sicht ohne Folgen, weil Werder nicht mehr kontern konnte.