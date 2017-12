Höflich ist Florian Kohfeldt immer, freundlich auch. Am Sonnabend war der Werder-Trainer allerdings noch ein bisschen gelöster als sonst. Nach dem 1:0-Sieg gegen Stuttgart lachte Kohfeldt viel und machte kleine Scherze im Gespräch mit den Journalisten. Er hätte es zwar nie zugegeben, aber das Ergebnis war auch für ihn persönlich von großer Bedeutung. All das Lob, das der 35-Jährige bisher erhielt, ist schließlich nichts wert, wenn keine Punkte dazukommen. Siege in den Heimspielen gegen Hannover und Stuttgart waren in Werders Lage Pflicht, und die hat Kohfeldt nun erfüllt. „Das tut uns allen gut, und das tut natürlich auch Flo gut“, sagte Sportchef Frank Baumann.

Vor der Partie am Sonnabend hatte Kohfeldt es tunlichst vermieden, zu viel Druck aufzubauen. Er hatte betont, die Saison sei noch zu lang, um schon von Finalspielen zu reden. Das mag stimmen, aber für Kohfeldt muss sich der Blick dennoch auf den Zeitraum bis zur Winterpause richten, denn so lange ist sein Vertrag vorerst befristet. Bei aller Wertschätzung, die er im Verein genießt: Mit einer Niederlage gegen Stuttgart hätte sich seine Position verschlechtert, die Stimmung im ganzen Umfeld hätte wieder ins Negative kippen können. Es kam letztlich anders. Die Voraussetzungen dafür, dass Kohfeldts Kontrakt länger läuft als bis zum Winter, sind aktuell gut. Baumann betonte nach dem Stuttgart-Spiel zum wiederholten Mal, „dass Flo der Mannschaft einen neuen Impuls gegeben hat".

Unter Kohfeldt verlor Werder in Frankfurt (1:2) und in Leipzig (0:2). Zu Hause gab es zwei Siege. Die Ausbeute von sechs Punkten ist ordentlich, aber nicht überragend. Genauso wichtig ist allerdings der Eindruck, den die Mannschaft hinterlässt, und der lässt hoffen. Spielerisch tritt Werder deutlich verbessert auf. Gegen Gegner auf Augenhöhe setzt Kohfeldt bei Ballbesitz auf ein 4-3-3-System mit vielen Positionswechseln, das die Mannschaft in der kurzen Zeit schon bemerkenswert gut verinnerlicht hat.

Die drittbeste Abwehr der Liga

„Wir haben über ein paar Dinge gesprochen, die wir besser machen sollen. Dabei ging es vor allem um das Spiel mit dem Ball“, schilderte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein. Kohfeldt hat es geschafft, dass die Bremer insgesamt offensiver und mutiger agieren als unter Vorgänger Alexander Nouri, ohne dabei die defensive Stabilität komplett aufzugeben. Bemerkenswert: Mit 16 Gegentreffern stellt der Tabellenvorletzte die drittbeste Abwehr der Liga. „Das läuferische Engagement und die Leidenschaft waren die Basis dafür, dass wir zuletzt phasenweise glänzen konnten“, unterstrich Baumann. Gegen Stuttgart liefen die Bremer insgesamt 125,5 Kilometer, ein überragender Wert.

„Mit der Leidenschaft und dem Kampf war ich hochzufrieden“, bilanzierte Kohfeldt. Dem Trainer, der jedes Spiel akribisch unter die Lupe nimmt, entging natürlich auch nicht, dass in seiner Mannschaft bei Weitem nicht alles stimmte. „Insbesondere in der zweiten Halbzeit waren wir nicht so klar im Positionsspiel und sind immer wieder ins Gegenpressing von Stuttgart gelaufen“, analysierte Kohfeldt. „Dadurch standen wir insgesamt tiefer, was nicht schlimm war. Auch das muss zu unserem Repertoire gehören, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass wir mehr Entlastung schaffen.“

Zu kritisch wollte er allerdings nicht sein. „Wir reden nicht über eine schlechte Leistung“, betonte Kohfeldt. „Es war eben nicht das Optimum, doch da wir die drei Punkte haben, kann ich damit ganz gut leben.“ Diese Stuttgarter an die Wand zu spielen wäre ohnehin äußerst schwierig gewesen. Sie verteidigten fast komplett mannorientiert. Dadurch entwickelte sich ein Spiel der Zweikämpfe. „Wenn der Gegner über den gesamten Platz eins gegen eins spielt, gibt es immer diese kleinen Momente, und einen haben wir gefunden“, sagte Kohfeldt mit Blick auf Max Kruses Treffer zum 1:0. Auch in der Defensive war Werder in den „Schlüsselmomenten“ (Kohfeldt) zur Stelle. „Das kann uns Zuversicht für die nächsten Spiele geben“, sagte der Coach.

Auf Werder warten nun zwei knifflige Auswärtsaufgaben in Dortmund und in Leverkusen. Dank des Erfolgs gegen Stuttgart können die Bremer die beiden Spiele zumindest ein wenig entspannter angehen. „Ich freue mich mega, mega auf Dortmund“, sagte Kohfeldt und wirkte kurzzeitig eher wie ein Fußballfan, der eine Auswärtsfahrt plant. Um diesen Eindruck zu korrigieren, betonte er sogleich: „Ich gucke mir in Dortmund natürlich nicht eine Viertelstunde lang das Stadion an. Mit den Leistungen der letzten Wochen sollten wir mit der Grundtendenz da hinfahren, dass wir punkten wollen.“ Baumann äußerte sich ähnlich: „Wir sind immer noch auf einem Abstiegsplatz und müssen die Situation weiter verbessern. Wir haben viele Punkte liegen gelassen, jetzt müssen wir auch mal gegen Topmannschaften was mitnehmen, um auf einen grüneren Zweig zu kommen.“