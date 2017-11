Gegen Hannover trieben die Fans im heimischen Weserstadion Werder zu einem 4:0-Sieg. (nordphoto)

Schon zu Beginn der Saison war Werder gebeutelt, obwohl die Saison da noch nicht mal begonnen hatte. Der Spielplan, der ja bekanntlich immer schon vorher feststeht, meinte es nicht gut mit Werder. Hoffenheim, Bayern, Berlin, Schalke, der Fehlstart schien aufgrund der übermächtigen Gegner festzustehen, bevor der erste Ball gespielt war. Eine Prognose, die im Übrigen auch einige Entscheidungsträger des Vereins teilten, und unter der Hand auf das heftige Auftaktprogramm verwiesen.

Was folgte, ist bekannt, ein heftiger Fehlstart. Werder verlor aber nicht nur zu Beginn der Spielzeit viele Punkte, es blieb dabei, bis gegen Hannover endlich ein erster Sieg geholt werden konnte. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht, um nach 34 Spielen im nächsten Jahr die Klasse zu halten. Aktuell stehen die Bremer auf Rang 17. Der psychologische Effekt, über die Dauer der Winterpause auf einem dunklen Abstiegsplatz im Tabellenkeller zu hocken, hat durchaus Gewicht. „Wir brauchen Punkte“, sagt Philipp Bargfrede. „Wir haben acht, das ist eindeutig zu wenig.“

Vier Ligaspiele gibt es noch bis zum Ende der Hinrunde, und wieder wird über das Programm diskutiert, diesmal über das Restprogramm bis Weihnachten. Beim Blick auf den Spielplan fällt auf, dass Werders Aufgaben sehr unterschiedlich sind. Zuhause geht es gegen Stuttgart und Mainz, was durchaus machbar klingt. Und auswärts warten Dortmund und Leverkusen, also deutlich schwerere Kaliber. Im Vergleich zu den anderen Kellerklubs hat Werder das womöglich schwierigste Restprogramm.

Der Grundstein zur Rettung (und nebenbei natürlich auch zur Vertragsverlängerung Florian Kohfeldts) soll im Weserstadion gelegt werden. „Wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Punkte holen“, sagt Frank Baumann folglich. „Speziell die Heimspiele sind dabei sehr, sehr wichtig.“ Es ist nicht übertrieben, im aufreibenden Abstiegskampf von zwei Pflichtsiegen im Weserstadion zu sprechen.

„Energie entfachen“

Die Unterstützung in der Heimat sorgt für eine ganz besondere Stimmung, die beim Klassenerhalt mal wieder eine Rolle spielen soll. Kohfeldt sprach vor dem Heimspiel gegen Hannover von Energie, die durch das Zusammenspiel zwischen Zuschauern und Spielern erzeugt würde. „Wir wollen diese Energie entfachen, die zum Fußball von Werder gehört“, sagte der Trainer. Angesichts des rauschhaften 4:0 gegen 96 darf das durchaus als gelungen gelten. Das Stadion pulsierte, wenngleich schwer zu sagen ist, wer in Vorleistung gegangen ist, die Spieler oder die Zuschauer.

Auf jeden Fall taugt der verregnete, aber erfolgreiche Sonntagabend als Blaupause für die letzten beiden Liga-Auftritte im Weserstadion vor der Winterpause. „Gerade das letzte Heimspiel gibt uns ein gutes Gefühl, zu Hause zu spielen“, sagt Bargfrede. „Stuttgart ist eine gute Chance. Denn dass wir zu Hause mit der Atmosphäre, die wir im Weserstadion haben, noch mal mehr Schwung mitnehmen, das ist einfach so.“

Die von Kohfeldt so schön umschriebene Energie soll also wieder fließen und nun bis Weihnachten für zwei weitere Siege reichen. Sechs Punkte aus beiden Heimspielen, so lautet das Ziel. „Schön wäre das natürlich“, sagt Baumann. Der sich im Gegenzug selbstverständlich nicht automatisch mit Niederlagen in Dortmund und Leverkusen zufrieden geben will. „Es wäre auch schön, darüber hinaus auswärts den einen oder anderen überraschenden Punkt holen zu können.“ Denn eines habe die unglückliche Niederlage beim Champions-League-Teilnehmer in Leipzig ja eben auch gezeigt: „Dass selbst in Dortmund oder Leverkusen etwas möglich sein sollte.“

Die interne Kalkulation für die Mission Klassenerhalt beinhaltet aber nur zwei Heimsiege, die sollen es auf jeden Fall sein. Als Forderung öffentlich formuliert wird das nicht, der Druck auf Mannschaft und Trainer ist ohnehin groß genug. Oder, anders formuliert, „wird der Druck nicht kleiner“, wie Bargfrede sagt. Ohne die sechs Punkte gegen Stuttgart und Mainz droht Werder schon vor der Winterpause den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu verlieren. Das darf und soll nicht passieren.

Restprogramm der Kellerklubs

Werder

Stuttgart (H)

Dortmund (A)

Leverkusen (A)

Mainz (H)

Köln

Schalke (A)

Freiburg (H)

Bayern (A)

Wolfsburg (H)

Freiburg

HSV (H)

Köln (A)

Gladbach (H)

Augsburg (A)

HSV

Freiburg (A)

Wolfsburg (H)

Frankfurt (H)

Gladbach (A)