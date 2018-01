Wieder gut gespielt. Und wieder nicht gewonnen. Für den SV Werder wird die Luft im Abstiegskampf dünner. Im Heimspiel gegen Hertha BSC kamen die Bremer am Sonnabendabend nicht über ein 0:0 hinaus. Null zu null verloren, konnte man also sagen, und so bewertete es auch Jerome Gondorf. „Absolut, der Sieg wäre verdient gewesen“, sagte der Mittelfeldspieler kurz nach Spielschluss, „Hertha wollte hier heute nur einen Punkt holen, und der Plan ist leider aufgegangen.“

Enttäuscht zeigte sich auch Max Kruse. Den Offensivspieler störte vor allem, dass seine Mannschaft vor dem Tor – wieder einmal – zu schwach agierte. „Da fehlt die Abgezocktheit“, sagte Kruse, fügte aber hinzu: „Wir haben auch heute über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, holen wir unsere Punkte. Aber damit müssen wir langsam anfangen.“

Ähnlich hatte sich Werder-Trainer Florian Kohfeldt bereits in den vergangenen Tagen geäußert und eine klare Marschroute vorgegeben: „Wir müssen jetzt zupacken“, hatte er gesagt, und entsprechend engagiert starteten die Bremer in die Partie. Einige der rund 40.000 Zuschauer im Weserstadion hatten noch nicht mal Platz genommen, da hatte Jerome Gondorf bereits die ganz große Chance zur Führung. Der Mittelfeldspieler, der sich aktuell in hervorragender Verfassung präsentiert, hämmerte den Ball nach Vorarbeit von Theodor Gebre Selassie aus 15 Metern gegen den Pfosten (1. Spielminute).

Es war der Auftakt einer höchst unterhaltsamen Anfangsphase. Zwar kam auch Hertha früh zum ersten Abschluss, als Salomon Kalou nach einem Kontor an Jiri Pavlenka scheiterte (6.), insgesamt aber hatte Werder zunächst deutlich mehr Ballbesitz, agierte dominanter, suchte den Weg nach vorn – und erzielte nach zehn Minuten das erste Tor. Maximilian Eggestein traf nach Vorarbeit von Gebre Selassie und Gondorf. Der Haken war bloß: Es zählte nicht.

Videobeweis verhindert 1:0

Schiedsrichter Bastian Dankert hatte zwar zunächst auf 1:0 entschieden, den Treffer nach Rücksprache mit dem Videoassisten in Köln und einem kurzen Blick auf den Monitor am Spielfeldrand aber wieder annulliert. Thomas Delaney hatte Herthas Fabian Lustenberger unmittelbar vor dem Bremer Angriff im Kopfballduell mit dem Ellenbogen an der Schläfe getroffen – und dafür im Nachhinein zurecht die Gelbe Karte gesehen. Lustenberger musste wenige Minuten später ausgewechselt werden, eine erste Untersuchung in der Kabine erhärtete den Verdacht auf Gehirnerschütterung beim Berliner.

Danach verflachte die Partie zunehmend. Werder musste das hohe Anfangstempo etwas rausnehmen und die Berliner hatten offenbar kein gesteigertes Interesse daran, guten, attraktiven Fußball zu spielen. Es wurde ein Kampfspiel, dass die Herzen der Zuschauer bei gerade einmal fünf Grad Celsius Außentemperatur nicht gerade erwärmen ließ. Erst kurz vor der Halbzeitpause kam noch einmal Stimmung auf, als Delaney wunderbar auf Max Kruse ablegte, der aus 16 Metern frei zum Schuss kam. Herthas Abwehrspieler Niklas Stark fälschte den Ball jedoch zur Ecke ab (44.).

Eggestein hat den Sieg auf dem Fuß

Wer nun gehofft hatte, dass auch die zweite Halbzeit ähnlich spektakulär beginnen würde wie die erste, der wurde enttäuscht. Das Spielniveau flachte weiter ab. Werder viel offensiv zu wenig ein, Hertha ebenfalls. „Wir werden Geduld brauchen“, hatte Kohfeldt vor der Partie erklärt. Das Publikum auch. Und so kam die große Chance für Zlatko Junuzovic beinahe aus dem Nichts, als er nach Vorarbeit von Gondorf aus 17 Metern, zentral vor dem Tor stehend, nur einen Kullerball aufs Berliner Tor brachte (66.). Auf der Gegenseite hatte dann Vedad Ibisevic gerade einmal 20 Sekunden nach seiner Einwechslung den Führungstreffer für die Hertha auf dem Fuß, vergab aber aus vier Metern (67.).

Auf einmal war wieder Tempo im Spiel, Werder drängte nun auf das 1:0. Doch der Ball wollte einfach nicht rein. Gebre Selassie zum Beispiel, den Kohfeldt wegen seiner Kopfballstärke anstelle von Robert Bauer in die Startelf beordert hatte, scheiterte mit einem Kopfball am starken Hertha-Torwart Thomas Kraft; den Nachschuss setzte Gondorf an den Pfosten (74.). Auch Ishak Belfodil vergab aus guter Position (81.). Eine letzte große Chance bekamen die Bremer dann noch: In der Nachspielzeit kam Eggestein im Strafraum frei zum Schuss, doch Herthas Jordan Torunarigha klärte auf der Linie. So blieb es beim 0:0. Zu wenig für die Bremer in der aktuellen Situation.