David Philipp verlässt Werder. (nordphoto)

Schon längere Zeit sucht Werder einen Leihverein für David Philipp, jetzt sind die Bremer fündig geworden. Wie der Klub am Montagmorgen mitteilte, wird der 20-jährige Offensivspieler für zwei Jahre an den niederländischen Erstligisten ADO Den Haag ausgeliehen, der Vertrag beinhaltet eine Kaufoption. Werder wiederum verfügt über eine Rückkaufoption, wenn Philipp fest nach Den Haag wechseln sollte.

„Die Eredivisie ist für den Spielstil von David Philipp ideal. Wir hoffen, dass er sich bei ADO Den Haag durchsetzen kann und die nächsten Entwicklungsschritte gehen wird. Auf diesem Weg werden auch wir ihn eng begleiten“, wird Sportchef Frank Baumann in der Werder-Mitteilung zitiert.

Philipp wechselte 2014 vom Hamburg-Eimsbütteler BC in die Werder-Jugend. Für die U23 bestritt der Junioren-Nationalspieler 18 Regionalliga-Spiele (sieben Tore). Der offensive Außenbahnspieler trainierte zudem regelmäßig bei den Profis mit und kam in Testspielen zum Einsatz. In der Rückrunde der vergangenen Saison wurde Philipp jedoch nach einer Einheit bei den Profis suspendiert und durfte fortan nur noch mit der U23 trainieren. Der Grund für die Degradierung soll mangelndes Engagement im Training gewesen sein.