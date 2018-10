Man kriegt die peruanische Sturmlegende aus Bayern, aber dann doch nicht ganz den Bayern aus der peruanischen Sturmlegende: Wie Claudio Pizarro seinen Fans via Story auf Instagram mitteilte, weilt der 40-Jährige während der freien Tage bei Werder in München, um das Oktoberfest zu besuchen. In der „Käfer Wiesn-Schänke“ genehmigte sich der Angreifer erst eine Maß Bier, dann wurde Kaiserschmarrn gespeist.

Nicht überliefert ist, ob der Peruaner auch einen Abstecher zu seinen ehemaligen Kollegen beim FC Bayern München unternommen hat: Angesichts der aktuellen Tabellensituation, in der Werder mit einem Punkt mehr als der fünftplatzierte Rekordmeister derzeit auf Rang drei und damit auf Champions-League-Kurs liegt, hätte Pizarro, der im Anschluss an seine aktive Karriere mit seiner Familie langfristig in München sesshaft werden möchte, bestimmt den einen oder anderen guten Tipp parat.