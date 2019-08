Allzu lange kann es nicht mehr dauern, dann steht die Leihe nach Malmö. Am Dienstag war Felix Beijmo schon nicht mehr in Bremen, nähere Gründe wollte Werder aber noch nicht nennen. Der Klub verwies lediglich darauf, dass es vermutlich am Abend noch eine Meldung geben werde.

Darüber hinaus sieht der Trainingsplan von Claudio Pizarro eine individuelle Einheit - Stichwort: Belastungssteuerung - vor, auch Ludwig Augustinsson übte abseits der Mannschaft. Beim Schweden ist auch weiterhin unklar, ob er pünktlich zum Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Sonnabend, 15.30 Uhr) fit wird.

Derweil ist Angreifer Fin Bartels erfolgreich am Knie operiert worden. „Mir geht es soweit gut, die Operation ist gut verlaufen“, wird der 32-Jährige auf der Internetseite des Vereins zitiert. Demnächst gehe es in die Reha. „Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich damit anfangen kann.“