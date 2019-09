Sechs Feldspieler und zwei Torhüter hatte Florian Kohfeldt um sich versammelt, zum kleinen Grüppchen gehörte auch Ömer Toprak. Der Innenverteidiger überstand die Einheit am Sonntagmorgen ohne Komplikationen - dafür bereitete ein anderer Profi ein paar Sorgen: Claudio Pizarro. Im strömenden Bremer Regen mischte der Peruaner zunächst problemlos mit, ehe er eine Viertelstunde vor Schluss zurück in die Kabine schlich.

Sollte da etwa der nächste Ausfall eine Offensivmanns drohen? Wenn es nach Werders Chefcoach geht, ist diese Frage mit einem Nein zu beantworten. „Er hat ein bisschen Rücken, ist aber nichts Schlimmes“, sagte Kohfeldt gegenüber dem WESER-KURIER. In einem kurzen Gespräch auf dem Platz hatte er sich von Pizarro berichten lassen, wo es zwickt, der Angreifer zeigte dabei immer wieder auf seinen Hüftbereich und den Oberschenkel. Um kein Risiko einzugehen, war für den 40-Jährigen vorzeitig Schluss, weitere Sorgen gab es an diesem Morgen nicht.

Für die Mannschaft stehen nun zwei freie Tage an, erst am Mittwoch beginnt die intensive Vorbereitung auf das nächste Spiel. Werder trifft am kommenden Sonntag (18 Uhr) auswärts auf Eintracht Frankfurt.