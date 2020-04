"Danke für alles, liebe Bremer! Euer Claudio!" Diesen Gruß schrieb der Torjäger beim Interview mit dem WESER-KURIER für das neue Pizarro-Magazin auf. (Matthey)

Claudio Pizarro staunte, als er sich vor ein paar Wochen mit den Reportern des WESER-KURIER im Weserstadion traf. „Ihr macht wirklich ein Magazin über mich?“, fragte die Werder-Legende und schaute sich die ersten Ausdrucke von fertigen Seite voller Vorfreude an. „Das ist unglaublich. Es ist echt eine Ehre für mich, dass die Zeitung in Bremen so ein Heft über meine Karriere macht.“

Für das Interview blieb Pizarro dann auch viel länger sitzen, als es vom Verein ursprünglich vorgesehen war. Er redete. Und erzählte. Und lachte. Über seine Kindheit in Peru, als er mit seinen viel zu lange Beinen auf dem Fußballplatz zu kämpfen hatte, über seine ersten Spiele für Alianza Lima, Werder Bremen und den FC Bayern – und auch über die privaten Anpassungsschwierigkeiten, die Familie Pizarro anfangs im fremden Deutschland hatte. Über seinen ersten Job in einer Druckerei und darüber, warum er gerne mal unter Jürgen Klopp trainiert hätte. Eines wurde bei diesem Gespräch immer deutlich: Man kann mit Claudio Pizarro auch sehr gut über Dinge außerhalb des Spielfeldes reden – und er liebt Deutschland und Bremen wirklich von ganzem Herzen. Und so schrieb er auf ein Blatt den lieben Gruß: „Danke für alles, liebe Bremer! Euer Claudio!“

Auch Hitzfeld und Schaaf erzählen

Nachzulesen ist das mehrseitige und tiefgründige Interview im Magazin „Pizarro – Würdigung einer Legende“, das an diesem Wochenende in den Verkauf ging. Auch für die Fotos in „seinem“ Stadion nahm sich Pizarro viel Zeit und kletterte unter anderem dorthin, wo sonst seine Unterstützer stehen: in die Fankurve. Als er dann noch erfuhr, dass auch seine beiden langjährigen Trainer Thomas Schaaf und Ottmar Hitzfeld in diesem Heft in Interviews ihre Erlebnisse mit dem „Filou aus Peru“ schildern, musste er einmal mehr schmunzeln. „Diese beiden“, ahnte Pizarro, „haben bestimmt eine Menge über mich zu erzählen.“ Auch damit lag er natürlich richtig.

