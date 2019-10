Claudio Pizarro droht gegen Leverkusen auszufallen. (nordphoto)

Beim Werder-Abend auf dem Freimarkt hatte er am Mittwoch noch recht optimistisch geklungen. Am Donnerstag wolle er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, hatte Claudio Pizarro erklärt. Dann werde sich entscheiden, ob er fit genug sei für einen Einsatz am Sonnabend in Leverkusen. Als das Training am Donnerstagnachmittag begann, fehlte der 41-jährige Stürmer allerdings.

Ob Pizarro im Kader steht, ist somit überaus fraglich. Der Peruaner kam zwar in dieser Saison schon auf acht Pflichtspieleinsätze als Einwechselspieler, wurde aber immer wieder durch kleinere Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt plagte ihn eine Kniereizung. Pizarro müsse nun dringend seinen Trainingsrhythmus finden, hatte Florian Kohfeldt am Mittwoch gesagt. Zu dem Zeitpunkt ging der Trainer noch davon aus, dass der Stürmer am Donnerstag wieder auf dem Platz stehen würde. Daraus wurde nun jedoch nichts.