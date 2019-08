Wegen einer fiebrigen Erkältung hat Claudio Pizarro in dieser Woche bisher nicht mit der Mannschaft trainiert. Auch am Freitag fehlte er bei der nicht-öffentlichen Einheit. Der Stürmer werde beim Heimspiel gegen Augsburg am Sonntag trotzdem sicher zum Kader gehören, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Sofern nicht noch etwas Unerwartetes passiert.“ Erstmals im Aufgebot für ein Bundesliga-Spiel stehen könnte zudem Youngster Ilia Gruev. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat seine Verletzung überwunden, spielte zuletzt wieder für die U23 und ist laut Kohfeldt ein Kader-Kandidat für die Partie gegen Augsburg.

Verzichten müssen die Bremer auf die verletzten Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic, Ömer Toprak, Sebastian Langkamp, Philipp Bargfrede, Fin Bartels und Milot Rashica. Johannes Eggestein ist nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt.