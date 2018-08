Bei der Generalprobe gegen den FC Villarreal bot Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Anfang die elf Spieler auf, die derzeit als erste Elf gelten. Nun ist der spanische Topklub Villarreal aber eben nicht Wormatia Worms. Bei dem Regionalligisten tritt Werder am Sonnabend im Pokal an, und die Aufstellung dürfte sich im Vergleich zum Villarreal-Spiel verändern, um dem Gegner gerecht zu werden. Das ließ Kohfeldt am Donnerstag in der Pressekonferenz durchblicken. "Die Aufstellung kann sich gegnerbezogen verändern", sagte der Coach.

Die Abwehr dürfte von diesen Umstellungen eher weniger betroffen sein. In der Offensive allerdings will sich Kohfeldt Möglichkeiten einfallen lassen, um den Viertligisten, der voraussichtlich tief verteidigen wird, zu überlisten. Eine wahrscheinliche Variante: Der Trainer bietet einen echten Mittelstürmer auf, der über Abschlussqualitäten im Strafraum verfügt. Da denkt jeder Werder-Fan natürlich zuerst an Claudio Pizarro. Ob und wie lange der 39-jährige Rückkehrer am Sonnabend spielen wird, wollte Kohfeldt allerdings nicht klar sagen. Immerhin legte er sich in einem Punkt fest: "Claudio gehört zum Kader in Worms."

Überrascht von der Fitness

Obwohl Pizarro erst Ende Juli ins Training einstieg, ist er also bereits fit genug für das erste Pflichtspiel der Saison. Etwas überrascht sei er schon über die gute Fitness des Oldies, gab Sportchef Frank Baumann zu. "Wie gut er das harte Programm im Trainingslager in Grassau absolvieren konnte, war bemerkenswert. Auch das Spiel gegen Villarreal hat gezeigt, dass Claudio sehr gut dabei ist."

Pizarro sei aber nicht die einzige Option, um gegen Worms für mehr Durchschlagskraft vor dem Tor zu sorgen. Kohfeldt nannte ausdrücklich auch Johannes Eggestein als mögliche Alternative für die Offensive und hob dessen Abschlussqualitäten hervor. "Es gibt zum Glück viele Varianten. Claudio ist eine davon", sagte Kohfeldt.