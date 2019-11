Claudio Pizarro bereitete den Treffer zum Bremer Anschlusstreffer vor. (nordphoto)

Wie schnell sich die Stimmungslage im Fußball ändern kann, musste sogar Werders größter Star am Wochenende erfahren, Claudio Pizarro. Was hatte er nicht alles getan in den vergangenen Wochen, um nach etlichen kleineren Blessuren wieder so fit zu werden, dass er den Ansprüchen der Bundesliga genügen und seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden kann. Sehr früh im Spiel wurden seine Dienste dann auch prompt gebraucht, schon ein paar Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit eilte der Stürmer aus Peru zur Seitenlinie, um sich für die Einwechslung bereit zu machen. Werder lag mit 0:2 zurück, mal wieder, und brauchte jetzt die spielerische Klasse und die Erfahrung der Legende. Die Fans jubelten und applaudierten, überall Pizarro-Sprechchöre.

Und dann, wenig später? Als der inzwischen 41 Jahre alte Angreifer eine einzige unglückliche Szene im Schalker Strafraum hatte, dabei etwas träge wirkte und auf dem Boden landete, da gab es tatsächlich Gelächter und vereinzelt auch Pfiffe. Das war ganz schön viel Häme, als wären seine neuerdings blond gefärbten Haare jetzt grau. Dieser Stimmungs-Umschwung war so überraschend wie ungerecht, denn im weiteren Spielverlauf belebte Pizarro das Geschehen sehr wohl und war durch seine Flanke maßgeblich am Bremer Anschlusstor zum 1:2 beteiligt. Bei einem Drehschuss hatte er Pech. Und nie zuvor gelangte Werder in diesem Spiel so oft ins letzte Drittel wie nach Pizarros Einwechslung.

Kohfeldt: „Jetzt ist er fit“

„Claudio hatte ein paar Aktionen im Spiel, die nicht so schlecht waren“, nahm Florian Kohfeldt den Südamerikaner denn auch in Schutz. Auch Werders Trainer wurde nach dem Spiel von Fragen nach der körperlichen Verfassung Pizarros überrascht, parierte aber souverän. Ob dem in die Jahre gekommenen Angreifer die Fitness fehle? Kohfeldt: „Nein, inzwischen nicht mehr. Zwischendrin hatte die gefehlt in der Hinrunde. Jetzt ist er fit.“ Ober Pizarro denn nicht irgendwie anders wirke, vielleicht voluminöser? Kohfeldt trocken: „Er ist jetzt blond.“

Dass Pizarro in dieser Saison noch auf sein erstes Bundesligator wartet, spricht natürlich nicht für ihn. Im Pokal traf er aber bereits doppelt. Dass er aber gegen Schalke ins Spiel kommt, bevor andere Angreifer wie Johannes Eggestein, Benjamin Goller oder Josh Sargent einer ernsthafte Option sind für mehr Erfolgsaussichten auf dem Feld, das spricht für ihn und lässt insgesamt nicht viel Gutes erahnen über die Handlungsoptionen, die Kohfeldt in solchen Situationen zur Verfügung stehen.

„Das ist selbst bei einer Legende so“

Der Trainer wird Pizarro in dessen letztem Karrierejahr noch brauchen, und Werder muss auf das ein oder andere Tor des Peruaners hoffen. Drei fehlen ihm noch, dann hätte er in der Bundesliga 200 Treffer erzielt. Entsprechend bemüht sich Kohfeldt, die Erwartungen an Pizarro in realistische Bahnen zu lenken: „Auch im letzten Jahr, als wir alle eine Zeit lang auf einer Welle geschwommen sind, war Claudio ein Spieler, der seine 15 bis 20 Minuten gehabt hat.“ Gegen Schalke seien es nun sogar 35 Minuten gewesen und damit deutlich mehr, und das gegen einen körperlich sehr robusten Gegner. „Er ist in dem Fitnesszustand wie im letzten Jahr“, betont Kohfeldt, „natürlich ist er nicht mehr so fit wie mit Anfang 20, aber das ist leider selbst bei so einer Legende wie ihm ein natürlicher Vorgang. Und ich fand, er hat gegen Schalke trotz allem unserem Spiel gut getan.“