Claudio Pizarro hatte es schon kurz nach seiner überraschenden Rückkehr zu Werder gesagt. Ob er in erster Linie als Mentor für die jungen Sturmtalente geholt worden sei, wurde der 39-Jährige da gefragt. Pizarro lächelte daraufhin und stellte klar: „Man will immer spielen.“ Und gespielt hat er tatsächlich (fast) immer. In den bisherigen fünf Pflichtspielen kam die Sturmlegende viermal zum Einsatz, am Sonnabend in Augsburg sogar erstmals von Beginn an. Trainer Florian Kohfeldt hatte dem Peruaner schon am Donnerstag von dessen Startelfeinsatz erzählt. „Nervös war er natürlich nicht, er hat schließlich schon genug Spiele auf dem Buckel“, sagte Kohfeldt lachend.

Das stimmt, genau 449 Bundesliga-Einsätze sind es jetzt. Der Werder-Coach erhoffte sich durch den Peruaner mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum und eine Anspielstation im Angriffszentrum. „Das hat ganz gut funktioniert, auch wenn natürlich nicht alles geklappt hat“, bilanzierte Kohfeldt. Dass Pizarro insgesamt eher durchwachsen spielte, fast vom Platz geflogen wäre und einmal dann doch eine ganz wichtige Rolle einnahm, passte zu dem merkwürdigen Spiel in Augsburg, das Werder unverdient mit 3:2 gewann.

„Ich hatte vielleicht ein bisschen Glück“

Augsburgs Rani Khedira nahm den 15 Jahre älteren Pizarro phasenweise in Manndeckung. In der 49. Minute verlor ausgerechnet der deutlich erfahrenere Angreifer die Nerven und trat nach. Schiedsrichter Felix Zwayer hätte durchaus die Rote Karte wegen Tätlichkeit ziehen können, beließ es aber bei einer Ermahnung. Pizarro gab später am Sky-Mikrofon zu: „Ich hatte vielleicht ein bisschen Glück, da habe ich ihn am Ende ein bisschen weggezogen. Zum Glück ist nichts passiert.“

Die Szene mit Khedira wird vor allem in Erinnerung bleiben von Pizarros 69-minütigem Auftritt in Augsburg, dabei sammelte er auch seinen ersten Scorerpunkt der Saison. Vor dem 2:0 hatte Pizarro für Maximilian Eggestein aufgelegt. Es war seine 75. Torvorlage in der Bundesliga. Beinahe hätte er elf Tage vor seinem 40. Geburtstag sogar selbst getroffen, doch sein Kopfball ging ans Außennetz (55.). Es fehlten also nur ein paar Zentimeter, und Pizarro wäre der Held das Tages gewesen.