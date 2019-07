Claudio Pizarro war der Erste. Werders Sturmlegende fuhr am Donnerstag mit seinem Privatwagen von München nach Zell am Ziller ins Trainingslager und wartete dort auf seine Teamkollegen, die am Nachmittag eintrafen. Der 40-Jährige hatte etwas länger Urlaub bekommen und steigt jetzt auch nicht sofort voll ins Training ein. „Er wird mit auf dem Platz sein, aber nicht das komplette Programm machen. Das wäre widersinnig, wir haben bewusst ein Vorbereitungsprogramm für jeden Spieler erstellt“, sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Pizarro werde nun im Zillertal erst einmal zwei Tage lang Teile der Einheiten absolvieren und ansonsten individuell arbeiten. Danach könnte der Peruaner dann voll einsteigen.