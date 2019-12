Er sieht grau aus, es soll aber blond sein: Claudio Pizarro wartet bei Werder noch auf seinen ersten Saisontreffer in der Bundesliga (nordphoto)

Herr Matthäus, Werder hat in München seit zehn Jahren keinen Punkt mehr geholt. Gibt es irgendwas, das den Bremern diesmal Mut machen könnte vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern am Wochenende?

Lothar Matthäus: Die Bayern waren in den vergangenen zehn Jahren eben sehr dominant. Deshalb darf einen diese Statistik aus Bremer Sicht nicht wundern. Auch wenn Bayern derzeit nicht Tabellenführer ist, haben sie trotzdem eine enorme Qualität im Kader. Ich sage immer: Der FC Bayern kann sich in der Bundesliga eigentlich nur selbst schlagen, indem sie sich selbst Probleme machen und Unruhe in den Verein kommt.

Was bedeutet das für Weder?

Die Bremer können in München mutig spielen, sie haben dort ja gar nichts zu verlieren. Bayern hat durchaus die eine oder andere Schwäche, das wird Florian Kohfeldt schon sehen, wenn er die Bayern im Vorfeld bis ins kleinste Detail studiert. Man muss aber als Werderaner auf einen schlechten Tag der Bayern hoffen. Und darauf, dass sie auch kein Glück haben. Wie im letzten Heimspiel gegen Leverkusen, das die Bayern auch mit 10:2 hätten gewinnen können. Sie haben aber mit 1:2 verloren. Um gegen den FC Bayern zu bestehen, müssen viele Faktoren stimmen. Die Mannschaft funktioniert unter dem neuen Trainer Hansi Flick wieder. Die Qualität auf dem Platz stimmt auch wieder. Grundsätzlich fährt jeder als Außenseiter nach München, aber es haben schon Außenseiter dort gewonnen. Das könnte Werder Mut machen, dort vielleicht Punkte mitzunehmen. Da fahren auch ganz andere Mannschaften als Außenseiter hin, siehe Borussia Dortmund.

Allerdings hat Werder diese Saison gerade in der Abwehr große Probleme…

Aber das war ja schon immer so in Bremen, auch als sie die großen Namen in der Abwehr und im Mittelfeld hatten. Der SV Werder ist eben von seiner Spielausrichtung nicht so, dass man hinten mit neun Mann im eigenen Strafraum verteidigt. Nicht früher, und nicht heute. Die vielen Tore bei Werderspielen haben natürlich auch etwas mit diesem Gesamtkonzept zu tun. Hinten bekommt Werder in einer Saison viele Tore, weil man vorne auch viele Tore schießt. Das ist eine Folge des offensiven Spielstils. Diese Balance zu finden ist schwer. Ralf Rangnick hat das vergangene Saison mit Leipzig geschafft, das war aber vielleicht auch der Qualität der Spieler dort geschuldet. Leipzig hat ja ganz andere Möglichkeiten als Werder, hinzu kamen diesmal die vielen verletzungsbedingten Ausfälle in der Bremer Defensive. Dadurch fehlten und fehlen wichtige Leute. Das macht es schwieriger, sich abzustimmen. Nicht nur hinten in der Dreier- oder Viererkette, sondern auch davor im defensiven Mittelfeld. Florian Kohfeldt hatte als Trainer in dieser Hinrunde ja nie die Möglichkeit, mal drei Spiele hintereinander die identische Abwehrformation zu bringen.

Dummerweise steht dort am Wochenende aber ein Weltklasse-Stürmer wie Robert Lewandowski im Bremer Strafraum. Was sagen Sie als Rekordnationalspieler und Sky-Experte: Kann man den überhaupt stoppen?

Auch Lewandowski hat mal einen schlechten Tag, wie im Spiel gegen Leverkusen. Aber bei Bayern München ist nicht alles nur Lewandowski. Klar: Er schießt viele Tore und hat eine außergewöhnliche Qualität. Aber auch ein Gnabry, Müller oder Perisic – das ist ja alles Klasse und Geschwindigkeit pur. Hinzu kommt mittlerweile die neue Spielweise unter Hansi Flick, mit dem Druck nach vorne gegen den Ball. Und dann steht da im Mittelfeld ein Goretzka, auch er ein Nationalspieler. Daran sieht man einfach die Qualität des FC Bayern. Das wird für Werder Bremen schwierig, ganz gleich, ob Lewandowski spielt.

Wie sollte Werder das Spiel angehen?

Sie sollten kompakt verteidigen, miteinander verteidigen, und gut stehen. Sie müssen aber trotzdem den Mut haben, gut und schnell nach vorne zu spielen und auch den FC Bayern mal zu fordern. Das hat Werder beim 2:2 in Dortmund ganz stark gemacht. Es wird darum gehen, dass Werder auch den FC Bayern mal unter Druck setzt, dass sie die Münchner eben nicht sich heraus spielen lassen. Denn über den Ballbesitz sind die Bayern einfach zu stark, dann kommen sie immer nach vorne und zu guten Torchancen. Leverkusen hat es in den ersten 20 Minuten in München vorgemacht: Sie sind vorne drauf gegangen und haben Bayern unter Druck gesetzt. Aber natürlich ist dabei Vorsicht geboten: Denn wenn der FC Bayern diese Pressing-Linie mal überspielt, dann wird es schwierig. Dann muss Werders Verteidigung kompakt stehen, dann müssen auch die Offensivspieler rechtzeitig und schnell zurückkommen. Nicht im Dauerlauf, sondern im Sprint. Dann kann man dort was holen. Aber dazu muss alles funktionieren. Deshalb: Werder ist in München Außenseiter, aber ich glaube, das weiß auch jeder vernünftige Fußballfan.

Ein anderer großer Name in Bremen ist Claudio Pizarro. Sie haben ja auch bis ins hohe Alter als Profi gespielt. Pizarro tut sich mit 41 nun deutlich schwerer und wartet noch auf sein erstes Bundesligator in dieser Saison. Fühlen Sie mit ihm?

Nein, absolut nicht. Wenn man über 40 ist, hält man halt von der Schnelligkeit nicht mehr mit einem 20-Jährigen mit. Trotzdem ist Claudio immer noch wichtig für Bremen. Nicht nur wegen seiner Erfahrung, sondern auch mit seinem besonderen Standing. Er ist derjenige, der für Atmosphäre sorgen kann. Er ist positiv für die Stimmung in der Kabine und für die jungen Spieler. Und wenn er ins Spiel kommt, dann ist er vielleicht nicht mehr der Pizarro von vor sieben Jahren oder vor anderthalb Jahren, aber wenn er auf dem Platz steht, dann geht ein Raunen durchs Stadion und auch die Gegner beachten ihn. Und auch das kann wichtig sein für eine Mannschaft. Wenn einer wie Pizarro ins Spiel kommt, dann weiß der Gegner schon: Da ist einer, der im Strafraum immer gefährlich ist und der weiß, wo das Tor steht. Er ist auf eine andere Art eine Waffe. Nicht etwa, weil er Geschwindigkeit ins Spiel bringen würde, sondern weil er Erfahrung mitbringt und eine positive Atmosphäre auf dem Platz schafft. Deshalb ist Claudio auch in diesem hohen Alter immer noch wichtig. Es ist gut für den Trainer, ihn als Option auf der Bank zu haben und ihn auch einsetzen zu können, wenn es der Spielstand verlangt.

Sie haben die neue Spielweise des FC Bayern unter Hansi Flick angesprochen. Sie sind also dafür, dass er länger als Cheftrainer in München wirken sollte?

Absolut! Und das nicht nur, weil ich mit Hansi Flick befreundet bin. Sondern auch aufgrund der Tatsache, dass ich ihn schon 2006 als Co-Trainer mit nach Salzburg genommen habe. Ich wusste schon damals, was Hansi Flick kann, bevor er dann zum DFB gegangen ist und mit Joachim Löw Weltmeister wurde. Ich habe seinen Werdegang immer verfolgt. Und er hat in den letzten 13 Jahren seit damals noch einmal wahnsinnig dazu gelernt. Er ist noch selbstbewusster geworden, auch durch die Erfolge mit der Nationalmannschaft. Das ist ja auch normal. Ich traue es Hansi Flick zu, länger den FC Bayern zu trainieren. Weil er weiß, wie man eine Mannschaft führt. Er weiß auch, wie man mit einzelnen Spielern umgeht. Er ist ein Trainer, der auch ins Detail geht und der die richtigen Worte findet, wenn er vor der Mannschaft steht. Er kommt mit seiner ganzen Art gut an. Wenn der Name für den FC Bayern nicht zu klein ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Hansi Flick auch über die Saison hinaus Cheftrainer beim Rekordmeister bleibt.