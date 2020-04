Claudio Pizarro kam am Donnerstag zum individuellen Training ins Weserstadion. (nordphoto)

Die Meldung gefiel vielen Werder-Fans überhaupt nicht, einige hielten sie am Mittwoch sogar zunächst für einen Aprilscherz. Wie „Sport Bild“ schrieb, soll feststehen, dass Werder-Legende Claudio Pizarro nach seinem Karriereende als Markenbotschafter für den FC Bayern arbeitet. Am Donnerstagabend twitterte nun der peruanische Radioreporter Cesar Vivar Miranda, dass Pizarro bislang keinen Vertrag beim Rekordmeister unterschrieben habe. Der Job als Botschafter interessiere den 41-Jährigen zwar nach wie vor, aber solange er mit Werder im Abstiegskampf stecke, konzentriere er sich voll auf diese Aufgabe und mit den Münchenern werde nichts Konkretes vereinbart.

Diese Meldung des Journalisten retweetete wenig später Pizarro höchstselbst mit seinem offiziellen Account und fügte den Satz hinzu: „Das ist die Wahrheit.“ Demnach dürfte also bei den Bayern noch nichts unterschrieben sein. Dass Pizarro Markenbotschafter des Rekordmeisters wird, ist natürlich trotzdem gut vorstellbar. Erst einmal aber gilt seine volle Konzentration Werder, wo er bis Saisonende unter Vertrag steht. Wie alle Werder-Profis ist Pizarro seit Donnerstag wieder in Bremen, um dort weiter zu trainieren. Zuvor hatte er sein individuelles Programm in München absolviert. Dass er nach der Karriere seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Bayern verlegt, gilt ohnehin als sicher. Bei Werder gehen sie aber davon aus, dass der Peruaner den Bremern nach dem Karriereende in irgendeiner Form verbunden bleibt, auch im Falle einer Tätigkeit für die Bayern.