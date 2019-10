Pizarro lässt sich feiern und will wieder trainieren

Claudio Pizarro genoss im Hansezelt die Ovationen der Werder-Fans. (nordphoto)

Claudio Pizarro hatte das Hansezelt gerade erst betreten, da ging es schon los. „Pizarro“-Sprechchöre hallten durch das Festzelt, und die anwesenden Werder-Fans reckten ihre Hälse. Wo ist er? Was macht er? Was sagt er? Beim Werder-Abend auf dem Freimarkt am Mittwoch war also alles wie immer: Pizarro stahl allen anderen die Show. Der 41-Jährige tat das, was er in solchen Fällen immer tut: Er lächelte. „Ich bin gerne auf dem Freimarkt und versuche, jedes Jahr mit den Kindern herzukommen. Wichtig ist, dass man hier Spaß haben kann“, erzählte Pizarro und verriet, dass er Karussells nicht besonders mag: „Einmal bin ich mit meiner Tochter in ein Fahrgeschäft gegangen. Sie hatte viel Spaß, ich nicht.“

So richtig in Fahrt gekommen ist Pizarro in der laufenden Saison auch auf dem Platz noch nicht. Kleinere Verletzungen zwangen den Stürmer immer wieder zu Trainingspausen, am Dienstag und Mittwoch trainierte er wieder individuell. „Ich bin auf einem guten Weg“, sagte Pizarro. „Am Donnerstag werde ich draußen trainieren. Das kann der entscheidende Tag sein, der zeigt, ob ich dabei sein kann.“

Es geht um den Rhythmus

Trainer Florian Kohfeldt rechnet für die Partie am Sonnabend (18.30 Uhr) in Leverkusen fest mit dem Routinier: „Verletzt ist er nicht. Er kann trainieren. Das Entscheidende ist, dass er in einen guten Trainingsrhythmus kommt. Er muss regelmäßig in der Woche Belastungsspitzen setzen können. Das war in den letzten Wochen nicht der Fall.“ Pizarro habe sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und darauf geachtet, immer im Kader stehen zu können, betonte Kohfeldt.

Der Trainingsrhythmus blieb dabei etwas auf der Strecke. Aktuell ist Pizarro, der bisher siebenmal eingewechselt wurde, daher für die Jokerrolle eingeplant. „Wir wollen wieder die 20 Pizarro-Minuten mit der Wirkung haben wie in der letzten Saison“, betonte Kohfeldt, der sich den Peruaner aber dauerhaft auch wieder in der Startelf vorstellen kann. „Er ist einfach zu gut, um das auszuschließen.“

Ziemlich sicher in der Startelf steht in Leverkusen Maximilian Eggestein. Der Mittelfeldspieler nutzte den Freimarktbesuch, um etwas abzuschalten und in Erinnerungen zu schwelgen. „Früher, als ich im Werder-Internat gelebt habe, war ich häufig auf dem Freimarkt“, erzählte Eggestein. Besonders mit seinem Bruder Johannes gehe er gerne dorthin. „Mein Bruder fährt häufig mit gefährlichen Fahrgeschäften. Das war in der Kindheit schon so. Ich habe mich da immer eher zurückgehalten“, sagte der ältere Eggestein-Bruder. Aus der Werder-Mannschaft waren zudem Philipp Bargfrede, Marco Friedl und Fin Bartels im Hansezelt.