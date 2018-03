Ein Bild aus der gemeinsamen Werder-Zeit: Claudio Pizarro und Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Claudio Pizarro und Florian Kohfeldt kennen sich: Der Ex-Werder-Stürmer erlebte seinen dritten Frühling, als Kohfeldt noch als Co-Trainer von Viktor Skripnik arbeitete. Nun sehen sich der 39-jährige Stürmer und der 35-jährige Coach wieder. Pizarro kommt als Gast an die Weser. Nicht zum ersten Mal, schließlich spielte der Peruaner lange für den FC Bayern München. Aber zum ersten Mal als Außenseiter: Mit dem 1. FC Köln geht es für Pizarro, der am Wochenende gegen Stuttgart sein erstes Saisontor erzielte, um ganz wichtige Punkte in einem fast aussichtslosen Abstiegskampf.

Entsprechend versucht der Angreifer nach Kräften, die Wiedersehensromantik mit den Werder-Fans auszublenden. "Es ist natürlich ein besonderes Spiel für mich", gestand Pizarro während einer kleinen Medienrunde in Köln. Gnade walten lassen kann der Torjäger aber nicht. "Ich möchte gerne Tore machen und natürlich einen Sieg", beschrieb der Routinier seinen Wunschzettel für die Rückkehr nach Bremen.

Nach seinem Premierentor für die Kölner kommt Pizarro mit Rückenwind an die Weser. "Für einen Stürmer ist es immer wichtig, zu treffen", erklärt der Angreifer. "Das bringt ein bisschen Selbstvertrauen." Weniger Selbstvertrauen brachte das Resultat im letzten Spiel: Nach überlegener erster Hälfte schenkten die Kölner die Partie noch mit 2:3 ab, Grund dafür waren vor allem individuelle Fehler. Pizarro möchte die Niederlage schnellstmöglich abhaken und sich auf Werder konzentrieren.

"Man kann viel reden, viel sagen – aber man muss es auf dem Platz zeigen. Das geht nicht anders", betonte der Stürmer. "Ich glaube, wir kämpfen, wir versuchen alles. Manchmal klappt es nicht, aber wir müssen immer weiter machen." Ohne einen Sieg in Bremen könnte selbst die Relegation schon zur Utopie werden. "Das Einzige, was uns jetzt hilft, ist zu gewinnen und Punkte zu holen."

Werder allerdings steckt selbst noch unten drin, wird Pizarro keine Geschenke anbieten wollen. Ein Faktor, warum das auch gut gelingen könnte, ist Trainer Kohfeldt. Pizarro jedenfalls schätzt den Coach noch aus der kurzen gemeinsamen Zeit. "Ich kenne ihn sehr gut", erklärte der Peruaner und hob Kohfeldts Fachwissen hervor: "Er hat eine Idee vom Fußball, ist taktisch sehr gut. Er macht einen guten Job bei Werder."