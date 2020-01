Prost Mahlzeit: Claudio Pizarro findet deutliche Worte zum Umgang mit diesem Urlaubsfoto. (instagram Claudio Pizarro)

Claudio Pizarro trieb noch mit dem Boot irgendwo vor Thailands Küsten umher, als er kurz vor dem Jahreswechsel aus seinem Urlaub ein kleines Gewitter im fernen Bremen auslöste. Zumindest bei denen, die sich über ein Urlaubsfoto bei Instagram aufregen mochten. Es zeigte den 41-jährigen Peruaner relaxed beim Sonnenbaden, in der Hand hielt er eine kleine Dose Bier. Die Boulevardmedien tobten, vor dem Abflug ins Trainingslager nach Mallorca mussten sich sogar Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann dazu erklären. Sie bemängelten die Wirkung eines solchen Fotos auf die jüngeren Spieler und kündigten ein Gespräch mit Pizarro an, das in Teilen der Medien sogleich zum Rapport aufgeblasen wurde. Ziemlich viel Wirbel um die kleine Dose. Kohfeldt verteidigte den vier Jahre älteren Pizarro damals aber auch: „Ich finde es nicht wirklich dramatisch, wenn Pizarro im Urlaub ein Bier trinkt. Ich weiß, dass man sich im Spiel immer auf ihn verlassen kann.“

„Ich wollte nur das Meer zeigen“

19 Tage später äußerte sich nun erstmals auch Pizarro selbst zu dem „Dosenbier-Affärchen“, wie es der WESER-KURIER damals nannte. „Ich habe über die ganze Geschichte gelacht, das hat mich nicht wirklich interessiert“, sagte der Stürmer am Dienstag in Bremen, „ich war im Urlaub und wollte mit dem Foto eigentlich das Meer und den schönen Strand zeigen. Aber natürlich, manche Medien benutzen das, um Instabilität in unsere Mannschaft zu bringen. Auch deswegen habe ich darüber einfach nur gelacht.“ Eine für ihn sehr typische Antwort auf den übertriebenen Rummel gab Pizarro zuvor schon ohne jeden Kommentar: Er machte das umstrittene Foto einfach mal zu seinem Profilbild im Internet.

Rückrunde wichtiger als das Abschiedsspiel

Eine ernsthafte Aussprache mit Baumann habe es nicht gegeben, betonte Pizarro, „Frank hat gar nicht mit mir über dieses Bild gesprochen. Er hat gar nichts gesagt, sondern einfach nur gelacht. Wie alle anderen auch“. Wie er im Gespräch mit dem WESER-KURIER bereits angekündigt hatte, will sich Pizarro nach hartnäckigen Rückenproblemen nun voll auf seine letzte Rückrunde konzentrieren. Deshalb hat er die Organisation seines Abschiedsspiels, das im Herbst im Weserstadion gefeiert werden soll, aus der Hand gegeben. „Um die Organisation dieses Spiels werden sich nun andere Leute kümmern“, erklärte Werders Sturm-Legende, „ich organisiere da jetzt nichts weiter und möchte mich in den nächsten Monaten auch nicht darum kümmern. Denn ich möchte mich jetzt voll auf diese Rückrunde konzentrieren und dabei helfen, die Mannschaft aus dieser schwierigen Situation zu bringen.“