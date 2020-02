Drei Mann, ein Ziel? Florian Kohfeldt, Co-Trainer Tim Borowski und Claudio Pizarro. (nordphoto)

Nach dem Spiel gegen Union Berlin schenkte sich Claudio Pizarro die übliche Mannschaftsansprache von Florian Kohfeldt nach Spielende am Mittelkreis. Dass er dadurch sein Standing beim Trainer nicht verbessert hat, ist richtig. Dass deshalb die Entscheidung gefallen ist, ihn für das Spiel gegen Leipzig aus dem Kader zu streichen, ist jedoch falsch, zumal Pizarro nun wirklich nicht für die Niederlage gegen den Aufsteiger verantwortlich war. Der 41-Jährige spielte nur die letzten 15 Minuten mit.

Kohfeldt hält dem Vereinsidol seit Wochen viele Türen auf, um einen vernünftigen Karriere-Ausklang zu ermöglichen, trotz aller Abstiegssorgen. In den nächsten Tagen liegt es nun auch an Pizarro selbst, im Training alles dafür zu tun, dass es für ihn erneut einen Platz im 20 Mann starken Spieltagskader für die Partie bei RB Leipzig gibt. Gespräche zwischen Kohfeldt und Pizarro hat es in den vergangenen Wochen jedenfalls genug gegeben. Jetzt muss der Spieler Argumente liefern, ihm weiter das Vertrauen zu schenken. Sein erstes Saisontor in der Bundesliga wäre das beste Argument. Doch dazu muss er sich nun für den Kader empfehlen und beweisen, dass ihm der Ernst der Situation bewusst ist.