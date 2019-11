Claudio Pizarro überraschte mit einer neuen Haarfarbe. (Christoph Bähr)

Eigentlich gab es Werder am Morgen zunächst gar nichts zu sehen, denn der erste teil des Trainings fand auf Platz 11 hinter verschlossenen Türen statt. Claudio Pizarro sorgte dann aber doch dafür, dass es einen echten Hingucker gab. Die peruanische Sturm-Legende überraschte am Dienstag nämlich mit einer neuen Haarfarbe. Der 41-Jährige tauschte sein markantes schwarzes Haupthaar gegen eine blonde Färbung ein.

Eine recht amüsante Reaktion gab es vom VfL Osnabrück. Der Zweitligist hat bekanntlich Werders Niklas Schmidt als Leihgabe im Kader, auch der 21-jährige Mittelfeldspieler ist seit kurzer Zeit mit blonden Haaren unterwegs. Entsprechend stellte der VfL nun via Twitter die augenzwinkernde Frage an die Bremer: „Sagt mal, steht das in euren Verträgen?“