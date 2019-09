Die wichtigste Nachricht für Werder beim Testspiel in Hannover verkündete Trainer Florian Kohfeldt nach dem Schlusspfiff mit einer Portion Genugtuung: „Für uns war es ein guter Tag, weil alle Spieler gesund nach Hause fahren können.“

So ein richtig wichtiger Test war es zwar nicht, die Spielzeit betrug nur 2 x 30 Minuten, zudem waren keine Zuschauer und keine Medien zugelassen. Doch Kohfeldt wollte die seit Wochen vereinbarte Partie gerne nutzen, um seine Neuzugänge Michael Lang und Leonardo Bittencourt besser zu integrieren. Und das gelang. „Wir haben gegen uns nicht viele Torchancen zugelassen, das war schon in Ordnung“, lobte Kohfeldt seine neu formierte, aber arg dezimierte Defensive, „jede Minute Spielzeit tut uns gut, um die Abstimmung mit dem Nebenmann in der Abwehr zu verbessern.“

Sonderlob für Bittencourt

Im Angriff nutzte Claudio Pizarro die Gelegenheit, endlich wieder ein Tor zu schießen, nachdem ihm das bei seinen drei Bundesliga-Kurzeinsätzen in dieser Saison bisher nicht vergönnt war. Die Vorarbeit für dieses Siegtor kam von Bittencourt, dem der Trainer ein Sonderlob aussprach: „Leo Bittencourt hatte ein gutes Debüt und hat dabei auf zwei verschiedenen Positionen gespielt, außen im Mittelfeld und dann auf der Zehnerposition.“ Auch Pizarro habe sich im Sturm „gut bewegt“.

Für ein Testspiel, so Kohfeldt, „war das ein sehr ordentliches Spiel von uns. Wir hatten ein paar gute Kombinationen und auch gute Torchancen.“ Natürlich wechselte Werder in dieser Partie kräftig durch, auch mit jüngeren Spielern. „Dass Benni Goller nach seiner Verletzung wieder dabei war, hat mich sehr gefreut“, erklärte der Trainer. Goller war im Sommer von Schalkes zweiter Mannschaft gekommen und hatte sich in der Vorbereitung an der Wade verletzt.

Die Statistik zum Spiel:

Hannover 96 - SV Werder Bremen 0:1 (0:0)

Werder: Kapino - Lang, Gebre-Selassie (45. Schröder), Moisander, Park - Bittencourt, Klaassen (31. Gruev), Philipp (31. Straudi), Groß (45. Schneider) - Goller (45. Dinkci), Pizarro

Tor: 0:1 Pizarro (38.), Vorarbeit Bittencourt

Spielzeit: 2 x 30 Minuten