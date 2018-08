Kurz nach 13 Uhr ist das Werder-Team am Hotel, dem Golf Resort Achental, in Grassau angekommen. Dort wird die Mannschaft um Trainer Florian Kohfeldt das zweite Sommer-Trainingslager in dieser Vorbereitung begehen.

Einer war übrigens schon früher da: Claudio Pizarro. Der Peruaner ist separat angereist und deshalb schon gegen 12.15 Uhr am Hotel. Um 16.30 Uhr steht die erste Einheit des Trainingslagers an.