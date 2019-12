Claudio Pizarro wurde zuletzt gegen Schalke und Wolfsburg eingewechselt. (nordphoto)

Drei Spiele lang war Claudio Pizarro außen vor. Werders Sturmlegende hatte durch kleinere Verletzungen einen Trainingsrückstand, den er erst einmal aufholen sollte. Zuletzt setzte Trainer Florian Kohfeldt aber zweimal wieder auf den 41-Jährigen. Gegen Schalke spielte Pizarro 34 Minuten, in Wolfsburg stand er zwölf Minuten lang auf dem Platz. „Es ergibt sportlich immer Sinn, Claudio zu bringen“, betonte Kohfeldt.

In der engen Schlussphase am Sonntag sollte der Routinier zusätzlich aber noch eine besondere Vorbildfunktion einnehmen. „Ich hatte das Gefühl, dass es den Jungs guttut, wenn einer neben ihnen steht, der ausstrahlt: Lasst uns weiter Fußball spielen“, erklärte Kohfeldt. Tatsächlich behauptete Pizarro, der seinen neunten Ligaeinsatz der Saison bestritt, nach dem Treffer zum 3:2 einige Bälle. Das war Yuya Osako, den der Peruaner in der 78. Minute ersetzt hatte, kaum einmal geglückt. „Yuya hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er ist sehr viel und früh angelaufen. Das ging zulasten des Bällefestmachens und Weiterleitens“, sagte Kohfeldt.