Claudio Pizarro und Kevin Möhwald haben gemeinsam ihre individuellen Trainingsprogramme abgespult. (gumzmedia/nordphoto)

Der große Traum war ein anderer: Wenn Claudio Pizarro in diesem Sommer seine außergewöhnliche Karriere beendet, dann wollte er das unbedingt vor den Werder-Fans tun. Nun darf die Anhängerschaft aus bekannten Gründen ohnehin nicht ins Stadion, doch auf der Zielgeraden der Laufbahn gibt es noch ein weiteres Problem: Pizarro plagt sich mit einer Oberschenkelverletzung herum. Im schlimmsten Fall hat der Angreifer sein letztes Pflichtspiel im Werder-Trikot also schon absolviert.

Vielleicht aber auch nicht. Denn da gibt es ja noch diese märchenhafte Hoffnung, die irgendwie perfekt in die kunterbunte Geschichte Pizarros passen würde. Sollte die Saison für die Bremer nämlich noch etwas länger dauern und es Anfang Juli in die Relegation gehen, könnte das Comeback der Legende doch noch gelingen. Zumal Werder im harmlosen Angriff dringend einen Spieler gebrauchen kann, der weiß, wie man Tore - besonders ganz wichtige - erzielt. Und dafür schuftet Pizarro.

Hoffen auf den Kurzeinsatz

Am Donnerstag war der 41-Jährige erstmals wieder auf dem Platz zu sehen. Während einer individuellen Einheit hinterließ er auf den ersten Blick eine guten Eindruck, diesen will er nun in den kommenden Wochen bestätigen. Bereits kürzlich hatte Werders Sportchef Frank Baumann gesagt: "Es wird noch ein wenig dauern, bis er uns wieder zur Verfügung steht. Einen genauen Zeitpunkt können wir nicht sagen." Baumann sagte aber auch: „Die Hoffnung, dass Claudio zum Einsatz kommt, ist da."

Anders sieht es bei Kevin Möhwald aus, der gemeinsam mit Pizarro trainierte. „Wenn die aktuelle Saison drei Wochen länger dauern würde, gäbe es bei Kevin eine Chance“, hatte Trainer Florian Kohfeldt unlängst erklärt. „Für die neue Saison sehe ich bei ihm kein Problem.“ Möhwald hatte sich im vergangenen Herbst einer Knie-Operation unterziehen müssen und befand sich seither in der Reha.