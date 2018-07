Da saß er nun also und lächelte wieder einmal sein unwiderstehliches Claudio-Pizarro-Lächeln. Ein Lächeln, mit dem er die grün-weiße Anhängerschaft seit 1999 regelmäßig bezirzt und eingefangen hat. Unzählige Male hat er seither im Weserstadion vor den Medienvertretern gesessen – und es war nicht wirklich damit zu rechnen, dass so schnell ein weiterer Auftritt hinzukommen würde. Also vielleicht als Hauptdarsteller seines eigenen Abschiedsspiels. Aber so?! Schließlich ist Pizarro fast 40 Jahre alt und gilt somit quasi als Fußball-Rentner.

Doch dann kam alles anders. Werder klopfte wieder einmal an. Die alte, große Liebe. Wenig später war die vierte Rückkehr an die Weser perfekt. Das Fanlager ist seither verzückt, befindet sich in einem Gefühlsrausch zwischen Ekstase und Freudentaumel. Und auch Claudio Pizarro ließ am Dienstag bei seiner abermaligen offiziellen Vorstellung durchblicken, dass diese Situation für ihn eine ganz außergewöhnliche ist. "Nachdem ich Werder verlassen habe letztes Jahr, habe ich gedacht, dass es vielleicht vorbei ist. Aber ich freue mich richtig, wieder hier zu sein", sagte der Peruaner. "Die Fans bejubeln mich sehr. Für jeden Menschen, der so etwas erlebt, ist es etwas ganz Besonderes. Das ist ein tolles Gefühl."

Der emotionale Aspekt bei diesem Transfer ist die eine Sache, aber natürlich geht es auch um den sportlichen. Und da stellt sich zweifelsfrei die Frage, ob ein 39-Jähriger tatsächlich in der heutigen Fußballwelt noch hilfreich sein kann. Welchen Platz nimmt Pizarro bei Werder künftig also ein? "Meine Aufgabe ist zuerst, dass ich versuche, Tore zu schießen und gute Spiele zu liefern", sagte Pizarro, der auch weiß, dass neben dem Alter auch die Konkurrenz eine Rolle spielt. "Man will immer spielen. Aber am Ende wird es eine Entscheidung vom Trainer sein", sagte der Stürmer, der sich aber auch seinen zusätzlichen Aufgaben bewusst ist. "Ich möchte den Jungs auch helfen mit meiner Erfahrung, viel mit ihnen sprechen und zeigen, wie es in bestimmten Situationen zugehen kann."

In diesem Zusammenhang ist auch immer wieder die Rede davon, dass Pizarro künftig als eine Art Stürmer-Trainer fungiert. Noch sehe er sich zwar nicht als Coach, dafür sei er dann noch zu sehr Spieler. Außerdem wolle er sich irgendwann auch mehr um seine Familie kümmern, wenn die Schuhe dann doch einmal am Nagel hängen sollten. Gänzlich ausgeschlossen sei es deshalb aber nicht, dass er irgendwann die Angreifer der Bremer mit reichlich Tipps und Tricks versorge. "Ich kann mir das vorstellen, aber da müssen wir noch einmal drüber reden", sagte Pizarro. "Wir müssen sehen, was nach dieser Saison kommt."

Zum Saisonstart bei 100 Prozent

Eine Sache ist bereits jetzt gewiss: Die kommenden zwölf Monate werden die letzten in der Profikarriere des Peruaners sein. "Ich glaube, es ist mein letztes Jahr." Und plötzlich lachte er. Schon wieder. Verschmitzt. Schelmisch. Wie jemand, der heimlich doch noch einen anderen Plan ausheckt. "Man muss sich immer ein Hintertürchen offen lassen."

Dieses Hintertürchen hängt sicherlich auch damit zusammen, wie Werder in den kommenden Monaten abschneiden wird. Claudio Pizarro jedenfalls hat große Ziele. "Ich möchte eine gute Saison spielen und hoffe, dass wir die europäischen Plätze erreichen." Punkt. Ende der Ansage. Dass die Bremer in dieser Saison groß denken wollen, hat Trainer Florian Kohfeldt schon häufiger betont. Derart offensiv hat sich aber noch keiner seiner Spieler geäußert. Claudio Pizarro hat es nun getan. Weil er den Ehrgeiz hat, weil er weiß, wie sich diese Bühne anfühlt. Vielleicht ist es genau diese vorgelebte Mentalität, die Kohfeldt unbedingt noch als weiteres Mosaiksteinchen in seinem Mannschaftsgefüge gesucht und gebraucht hat.

Claudio Pizarro selbst will alles dafür geben, dass er dabei helfen kann. Noch sei er nicht komplett auf dem gewünschten Leistungsniveau, "aber zum Saisonstart werde ich bei 100 Prozent sein", kündigte er an. Dafür will er in den kommenden Wochen schuften. Bei seinem Klub. Seinem Werder. "Ich wollte unbedingt noch weiterspielen, aber es musste auch der Richtige kommen", sagte er. Und genau der kam. "Es war der richtige Moment und die richtige Entscheidung. Ich vermisse Bremen immer. Es ist eine charmante Stadt und ich habe viele Freunde hier. Das werde ich vermissen, wenn ich vielleicht irgendwann einmal nicht mehr hier bin."