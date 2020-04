Claudio Pizarros Karriereende rückt näher. Anschließend soll er für den FC Bayern arbeiten. (nordphoto)

Claudio Pizarros Lebensmittelpunkt liegt schon lange in München. Dass er nach seinem Karriereende dorthin zurückkehrt, gilt als sicher. Laut „Sport Bild“ vom Mittwoch wird der 41-Jährige, der noch bis Saisonende bei Werder unter Vertrag steht, dann auch als Markenbotschafter für den FC Bayern arbeiten. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte schon vor etwa einem Jahr im Interview mit dem WESER-KURIER erklärt, dass er den Peruaner gerne für diesen Posten gewinnen würde.

Pizarro hat nun offenbar zugesagt. Er spielte von 2001 bis 2007 und 2012 bis 2015 für die Münchener, gewann unter anderem die Champions League. Aktuell sind seine früheren Mitspieler Giovane Elber und Bixente Lizarazu als Markenbotschafter für den Rekordmeister tätig. Zu ihren Aufgaben gehört es, für den FC Bayern zu werben, Aktionen des Klubs zu unterstützen und den Verein auch international zu vertreten.

Bei Werder will man Pizarro nach dessen Karriere ebenfalls gerne einbinden und geht auch davon aus, dass er dem Verein, für den er insgesamt zehn Jahre spielte, verbunden bleibt und etwa an Veranstaltungen des Klubs teilnimmt. Sportchef Frank Baumann betonte in der "Sport Bild": „Claudio wird aufgrund seiner Vergangenheit immer eine Verbindung zu Werder haben – egal, ob er nach seiner Karriere vertraglich bei uns gebunden ist oder nicht."